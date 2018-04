Seks strake titler for Bayern

Bayern München sikret lørdag seriegullet for sjette sesong på rad. Augsburg ble slått 4-1 på bortebane.

Jupp Heynckes og co. kunne slippe jubelen løs da sluttsignalet lød i Augsburg. Nå kan ingen av rivalene ta igjen Bayern i Bundesliga.

Et selvmål av Niklas Süle sendte vertene opp i 1-0, men Bayern München snudde kampen med scoringer av Corentin Tolisso, James Rodríguez, Arjen Robben og Sandro Wagner.

Bayern har nå vunnet Bundesliga 27 ganger. Totalt står laget med 28 serietitler, tysk rekord.

I mesterligaen er det tyske storlaget på vei mot semifinale, etter å ha vunnet 2-1 borte mot spanske Sevilla. Returoppgjøret spilles førstkommende onsdag, og derfor har trener Jupp Heynckes gitt spillerne forbud mot å feire seriegullet.

Hertha-tap

Rune A. Jarstein ble overlistet to ganger da Hertha Berlin tapte 1-2 borte mot Borussia Mönchengladbach lørdag. Thorgan Hazard scoret begge målene for vertene, mens Salomon Kalou nettet for Hertha. Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for gjestene fra Berlin.

Hertha ligger fortsatt rundt midten av tabellen i Bundesliga, det samme gjør Gladbach. Ingen av de to lagene har maktet å true de store kanonene så langt denne sesongen.

