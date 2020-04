Seksåring vant klubbens tegnekonkurranse. Nå har klubben bestemt seg for å bruke drakten

Den italienske klubben Pescara skal ha vært såpass imponerte over tegningen til vesle Luigi at de nå vil lage drakten.

Den italienske fotballklubben Pescara ønsket å underholde klubbens yngste supportere under koronakrisen ved å sette opp en tegnekonkurranse. Der ble barn oppfordret til å tegne klubbens drakt, slik de ønsket å se den.

Det førte til at seks år gamle Luigi D'Agostini sendte inn sitt forslag der klubbens maskot, en stor delfin, blant annet fikk en viktig plass på drakten.

Tegningen var såpass imponerende at Pescara skal ha sett sitt snitt til å gjøre realitet ut av vesle Luigis fantasifulle tenking. Nå blir nemlig drakten en realitet.

På sin hjemmeside, så vel som på sosiale medier, bekrefter nemlig Pescara at neste sesong skal spillerne ikle seg designet til seksåringen. Pescara spiller for tiden på andre nivå i Italia, etter at de rykket ned fra Serie A i 2017.

- Denne nydelige drakten designet av lille Luigi har vunnet konkurransen. Denne drakten vil bli produsert av Errea, skal selges til supportere og vil bli brukt av spillerne, skriver Pescara på sin offisielle Twitter-konto.

Sammen med bildet av Luigis tegning har de også lagt ved et bilde av hvordan drakten kommer til å se ut når den er ferdig produsert. På drakten skal det også stå «By Luigi», som et bevis på at det faktisk var D'Agostino som sto for designet.

Store deler av klubbens hjemmeside er også dedikert til å fremheve at Luigis drakt er plukket ut som vinneren av konkurransen.

Ifølge BBC News har også Errea invitert Luigi og hans familie til deres fabrikk, der de skal få se hvordan drakten ser ut når den er ferdigprodusert.

På sosiale medier er nesten samtlige av svarene på tweeten fra Pescara om når og hvor man kan få kjøpt drakten. Flere av verdens største mediehus har også omtalt drakten til Luigi:

Også flere store kontoer på Twitter har applaudert klubben. Blant dem er YouTuber og FIFA-spilleren Zweback:

- Dette er så episk, skriver Zweback, som også hyller klubben for å ha latt en seksåring designe deres nye fotball drakt.

Også den populære nettbutikken Classic Football Shirts applauderer Pescaras valg på Twitter: