Selnæs-assist på vinnermålet da Shenzhen sikret 13.-plass

Ole Selnæs sto for assist på det avgjørende målet da Shenzhen slo Qingdao 2-1 i tirsdagens returkamp og sikret 13.-plass i den kinesiske superligaen i fotball.

Dermed tok en utfordrende sesong slutt for Selnæs og lagkameratene, som av smittevernhensyn har spilt alle sine seriekamper i en «boble» i Dalian. De strenge kinesiske karantenereglene har også kostet ham landslagsspill i høst.

Selnæs var involvert i alle tre mål da Shenzhen berget plassen med sammenlagt 3-2 over Shijiazhuang i forrige runde i sluttspillet, inkludert to assist i den avgjørende 2-2-kampen for en drøy uke siden. Han mistet den første kampen mot Qingdao (2-0-seier) på grunn av gule kort, men var tilbake i tirsdagens returkamp.

John Mary scoret ledermålet da han tok ned et innlegg fra Mi Haolun og knallet ballen i krysset via tverrliggeren. I 2. omgang la Selnæs et hjørnespark på hodet til Gao Lin, som gjorde 2-0.

Qingdao misset et straffespark før Ezimet Memetabdulla reduserte, men seieren og 13.-plassen var sikret for Shenzhen.

