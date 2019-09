Selnæs gikk hardt ut mot Rosenborg i sommer: - Står 100 prosent inne for det jeg sa

Ole Selnæs (25) roser jobben Eirik Horneland har gjort med å snu skuta på Lerkendal, men trekker likevel ikke tilbake de krasse uttalelsene om gamleklubben.

STORO (Nettavisen): - Jeg tenker at Horneland har gjort en god jobb, men det er aldri han jeg har rettet kritikk mot heller. Den kritikken jeg kom med, den gjelder uansett. Om de vinner resten av kampene og vinner ligaen, står jeg 100 prosent inne for det jeg sa, sier Selnæs til Nettavisen.

«Pinlig» og «sirkus»

Det var i slutten av mai at Selnæs, som da gjestet TV 2s podcast «B-laget», kom med de oppsiktsvekkende uttalelsene som raskt ble fanget opp av aviser landet rundt.

- Å herregud, ikke begynn engang. Jeg sa til en kompis tidligere i dag at det er første gang i mitt liv at jeg har kjent på å være litt flau av å være trønder, sa landslagsspilleren i podcasten.

I tillegg la han ut et manipulert bilde på Instagram som viste RBK-brakka i full fyr.

På det tidspunktet sto Rosenborg og den nye treneren Horneland med fattige to seire på sesongens ni første kamper. Klubben hadde også lagt bak seg en følelsesladet rettssak der det endte med forlik med de tidligere trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Selnæs brukte ord som «pinlig» og «sirkus» for å beskrive det som foregikk i gamleklubben.

- Fotball-Norge har nærmest ledd av Rosenborg

I dag, drøye tre måneder senere, står han altså fast ved det han sa.

- Det er mye jeg er uenig i, og jeg kunne pratet lenge om klubbdrift og sånn, men i korte trekk handler det om spillerlogistikk, rettssaker mot trenere og mange saker som har skadet omdømmet til klubben. Fotball-Norge har nærmest ledd av Rosenborg i over et år nå, det er rett og slett ikke klubben verdig, sier midtbanespilleren.

Han legger til at han er imponert over både spillerne og Horneland som har snudd en elendig start.

- Det er sterkt gjort. Men det er ikke overraskende i det hele tatt, du så det i fjor også. Når det stormer som verst drar de fortsatt hjem «the double», for den garderoben der har masse ledertyper, så det er ikke overraskende i det hele tatt, sier Selnæs.

Ti runder før slutt ligger Rosenborg på fjerdeplass med ti poeng opp til serieleder Molde.

- Tror du på RBK-gull i år?

- Nei, hvis jeg skal være helt ærlig så tror jeg ikke det. Jeg tror egentlig at Molde tar det, sier han.

KLAR FOR NORGE-DYST: Ole Kristian Selnæs under landslagets trening på Ullevaal stadion i forbindelse med EM-kvalifiseringkampene mot Malta og Sverige. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Personlig går det bra for Selnæs i Kina, og han understreker at han ikke har hatt det så bra på en fotballbane siden Rosenborg-tiden.

Han er bankers på laget, har funnet seg til rette i det han kaller en «fin leilighet» og trekker frem klimaet, byen, menneskene og måten klubben tilrettelegger på som viktige faktorer for at «livet smiler» akkurat nå.

Denne uken skal han kjempe om en plass på midtbanen mot Malta og Sverige. Hør hva landslagskaptein Stefan Johansen og Håvard Nordtveit sier om de to skjebnekampene:

Kan rykke ned

Men for laget hans Shenzhen går det verre. Seks runder før slutt ligger de ett poeng over direkte nedrykksplass.

Landslagssjef Lars Lagerbäck svarer følgende på Nettavisens spørsmål om hva et eventuelt nedrykk til kinesisk nivå to vil gjøre med midtbanespillerens landslagssjanser:

- Det er langt frem i tid eventuelt, og jeg kan bare svare generelt. Jo lavere nivå de spiller på, mindre bra er det. Men det er ikke avgjørende, vi har Stefan (Johansen) i Fulham i engelsk andredivisjon, for eksempel. Jo høyere opp de spiller, jo bedre, svarer svensken.

- Det scenarioet kommer uansett ikke før i januar, så det er ikke noe jeg tenker på, sier Selnæs selv.

- Er du bekymret?

- Nei, laget er jo nyopprykket. Hvis vi berger plassen har det vært en bra sesong. Det er ikke noen overraskelse at vi ligger der vi gjør, men det har vært en klar bedring etter at vi byttet trener. Jeg har troen på at vi skal berge plassen, sier han.

Torsdag kveld spiller trønderen trolig sin 28. landskamp når Norge møter Malta på Ullevaal Stadion klokken 20.45. Der ventes det en enkel seier til Lars Lagerbäcks menn. Så venter Sverige i Stockholm søndag kveld.

- For å henge med tror jeg vi trenger fire poeng. Men for å sette oss selv i en bra posisjon bør vi ta seks, så vi er nødt til å ha mål om to seire, sier han.