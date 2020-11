Selnæs med assist da Shenzhen berget plassen

Ole Selnæs storspilte og bidro også med en assist da Shenzhen mandag spilte 2-2 mot Shijiazhuang og berget plassen i kinesisk superliga i fotball.

Shenzhen ledet 1-0 etter den første kampen i dobbeltoppgjøret. Forspranget ble doblet da Harold Preciado scoret i det 29. minutt med assist fra Selnæs.

Luiz Muriqui utlignet rett før pause, og Shijiazhuang-tilhengerne på tribunen i Dalian kunne juble da Matheus ordnet 2-1 i det 57. minutt etter en stygge tabbe av Shenzhen-keeper Guo Wei.

Ti minutter før slutt var det Shenzhen-spillernes tur til å feire. Et selvmål av Yang Yun etter hjørnespark sørget for 2-2. Med 3-2-seier har Shenzhen berget plassen i superligaen.

Selnæs spilte som vanlig meget godt på Shenzhens midtbane. Han har levert avgjørende bidrag til at laget under Jordi Cruyffs ledelse berget plassen. Trønderen spilte hele kampen og pådro seg et gult kort.

Shijiazhuang skal spille dobbeltkamp mot Wuhan Zall der taperen rykker ned. Vinneren spiller mot et lag fra 1. divisjon om den siste plassen i neste års superliga.

