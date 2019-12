Selnæs rykket ned til kinesisk andredivisjon: Nå er landslagsledelsen bekymret

Ole Selnæs (25) opplevde marerittet med klubblaget i Kina. Det kan skape Norge-utfordringer for trønderen.

Per Joar Hansen roser Selnæs sine bidrag for Norge det siste året, men assistenten til landslagssjef Lars Lagerbäck likte ikke forrige ukes nyhet om nedrykket for kinesiske FC Schenzhen.

«Perry» er ikke veldig positiv til tanken om at Selnæs kan komme til å spille fotball på nivå to i Kina - i hvert fall ikke om 25-åringen fortsatt har ambisjoner om å spille en viktig rolle for landslaget.

- Det sier seg selv. Det er bekymringsverdig, selvfølgelig. Såpass må vi kunne si at det å spille på nivå to i Kina med tanke på å spille landslagsfotball, med de kravene vi setter, så er det klart at det aldri er heldig, sier Hansen til Nettavisen.



Kan vente seg tøffere konkurranse



Den norske landslagsledelsen var usikre på hva Selnæs gikk til da han signerte for kinesiske FC Schenzhen forrige vinter.

Men etter et besøk fra «Perry» i Kina beholdt imidlertid 25-åringen plassen i den norske troppen, og han fikk starte flere viktige kamper for Norge i 2019.

Nå antyder imidlertid landslagsassistenten at Selnæs kan vente seg tøffere konkurranse om en plass på Norge dersom han bestemmer seg for å fortsette på nivå to i Kina.

- Alle skjønner det, og det skjønner Ole også, at det å spille på nivå to i Kina vil gjøre at han kan fortsette å konkurrere, men samtidig vil det være spillere han konkurrerer mot som spiller på et høyere nivå enn andrenivå i Kina. Sånn er det bare, forteller landslagsassistenten.

Han vil likevel ikke utelukke Selnæs helt.

- Vi håper at våre spillere alltid spiller på høyest mulig nivå. Så skal vi heller aldri diskvalifisere folk. Til syvende og sist så må man se på helheten, forklarer Hansen.

Også landslagssjef Lars Lagerbäck bekrefter til Nettavisen at klubbsituasjonen til Selnæs er et tema, og at det finnes en smertegrense for hvor lenge spillere kan gå uten regelmessig spilletid på høyeste nivå.

- Det påvirker jo situasjonen på landslaget. Dette med spilletid er jo vanskelig. Markus Henriksen spiller jo U23-kamper nå, og vi må jo ta en vurdering på hvordan det påvirker han sammenlignet med de spillerne han konkurrerer med på landslaget. Et sted er det jo en smertegrense for hvor lenge de kan være uten regelmessig spilletid på et A-lag. Det går ikke an å si akkurat hvor den går, men det er viktig hvor de er og hvor mye de spiller, sa Lagerbäck i forbindelse med sin nye landslagskontrakt.

Landslagssjefen bekrefter også at han har hatt samtaler med de to spillerne om klubbsituasjonene deres.

FØLGER MED: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck har fått med seg nedrykket til Ole Selnæs i Kina. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Vil se spillere på høyest mulig nivå



Perry forteller at han har hatt kontakt med Selnæs, men at han vil gi ham litt tid på å komme over nedrykket.

Så håper han at Selnæs setter seg ned med klubbledelsen og legger en plan.

- Han må sette seg ned og høre hva klubben vil. Så må han bestemme seg for hva han selv vil. Det er først og fremst han som må ta en totalvurdering for hva som er best for ham selv. Det spørsmålet er det egentlig bare Ole som kan svare på, sier «Perry».

Det norske fotballandslaget lykkes ikke med å kvalifisere seg til EM gjennom den ordinære EM-kvalifiseringen, men skal ut i play-off mot Serbia i mars.

Om Selnæs vil få muligheten til å hjelpe Norge til EM gjenstår å se.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Selnæs, men han har ikke svart på vår henvendelse.

