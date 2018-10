Selnæs-perle ga Norges sjette strake hjemmeseier

En vakker avslutning fra Ole Selnæs på overtid i første omgang ga Norge 1-0-seier over Slovenia i nasjonsligaen på et godt besatt Ullevaal stadion.

Norge holdt nullen med sin nykomponerte forsvarsfirer og tok sin sjette strake hjemmeseier. Med 14.712 tilskuere var det omsider flere opptatte enn tomme seter, og god atmosfære på landslagsarenaen som Lars Lagerbäcks lag er i ferd med å gjøre til et norsk fort.

I en kamp mellom to lag som begge var svekket av forfall gikk det ikke på skinner hele veien for Norge, men laget var klart best etter pause, mye takket være det psykologisk viktige Selnæs-målet.

Fire og et halvt minutt på overtid i første omgang kom gjennombruddet for Norge, da Selnæs på elegant vis utnyttet lagets annen sjanse i kampen, mer enn 45 minutter etter den første.

Et lovende norsk angrep så ut til å ha kjørt seg fast, men Joshua King vendte bort Roman Bezjak nede ved dødlinja og la inn. Foran mål ble Tarik Elyounoussi dyttet over ende og ropte på straffe, men mens han sto med armene oppgitt i været sørget Selnæs for at han kunne holde dem oppe og juble i stedet. Saint-Étienne-spilleren, som med suksess erstattet Sander Berge på midtbanen, snek seg foran Haitam Aleesami og tok ned ballen før han med sin gode venstrefot feide den i mål fra 16-meterstreken.

Norge burde ha punktert kampen i annen omgang, men sløste med sjansene og ble nok også snytt for minst ett straffespark. Ett mål var nok, og blir det seier også mot Bulgaria tirsdag, kan Norge gå til novemberkampene i førersetet i nasjonsligagruppen.

Tidlig drama

Tarik Elyounoussi kunne gitt Norge en drømmestart i sin 50. landskamp. Det var spilt litt over to minutter da Leo Stulac ble overmodig da han fikk ballen rett utenfor egen 16-meter og prøvde å liste den forbi jubilanten. AIK-spilleren brøt og fyrte løs fra 16 meter, men keeper Vid Belec kastet seg og slo ut.

Før Slovenia greide å klarere skallet Markus Henriksen og midtstopper Luka Krajnc i kamp om ballen, og begge ble liggende. Nordmannen kom seg etter et par minutter på beina med en bandasje rundt hodet, mens sloveneren måtte bæres ut med nakkestøtte etter å ha fått behandling på banen i fem minutter.

Den tidlige norske sjansen bar ikke bud om hva som skulle følge da kampen kom i gang igjen. Slovenia skapte trøbbel for Norge med høyt og velorganisert press, og vi så lite til det gode kombinasjonsspillet fra tidligere kamper i år. Gang på gang uteble pasningsalternativene framover på banen, og sjelden har så mange pasninger gått tilbake til Rune Almenning Jarstein.

Et hederlig unntak var Stefan Johansens 60-meters bakromspasning i det 18. minutt, som Mohamed Elyounoussi ikke traff rent på kanten av 16-meteren.

Tettet igjen

Slovenia fikk mange brudd og truet med å skape trøbbel foran målet til Jarstein, men kom i likhet med de norske mest til halv- eller nestensjanser. Den nykomponerte norske forsvarsfireren, der Sigurd Rosted spilte sin første kamp fra start og Even Hovland sin gullklokkekamp, holdt godt defensivt.

Den tidlige skaden gjorde at det ble lagt til seks minutter, og det var nok til å sende Lagerbäcks lag til pausehvile med en etterlengtet ledelse.

Etter pause festet Norge grepet om kampen og trykket Slovenia tilbake. Tarik Elyounoussi var nær scoring etter to minutter også av den omgangen da han overrumplet keeper og taklet ballen rett utenfor fra kloss hold.

En opplagt Joshua King skapte mange sjanser for lagkameratene, men avslutningene satt ikke i annen omgang. Særlig slet Moi, som imidlertid burde hatt straffe da han ble revet ned av Slovenias kaptein Bojan Jokic etter en time.

