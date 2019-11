Selvkritisk Sundby etter nedtur på Beitostølen: - Tok en Northug-kopi

Martin Johnsrud Sundby (35) skuffet stort på lørdagens 15 kilometer på Beitostølen. Etter rennet sammenlignet han seg selv med tidligere skistjerne.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Sundby endte på en skuffende 31.plass på lørdagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen.

2.27 minutter bak vinner Didrik Tønseth er brutale tall for veteranen.

Selv merket Sundby tidlig at han ikke hadde dagen.

- I dag var det stort sett alt som ikke fungerte. Kropp og materiale. Jeg innser lynraskt at dette ikke er all verdens å gå for og da drar jeg i brekket. Det blir mer eller mindre en slags Petter Northug-kopi de siste to rundene, sier Sundby til Nettavisen.

35-åringens kommentar er en tydelig referanse til Northugs tendens til å slå helt av, da han merket at kroppen ikke responderte som ønsket under sin aktive karriere.

- Ikke bekymret

Til tross for en svak dag på jobben er ikke Sundby videre stresset etter lørdagens skuffende prestasjon.

- Det er sånn som kan skje og jeg er ikke spesielt bekymret for det. Jeg får et nytt løp i morgen. Det som er viktig er å få en ordentlig gjennomkjøring og det ble det egentlig ikke i dag. Jeg var tidlig på brekket og det var ikke en pekepinn på noe som helst egentlig, sier Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble overrasket over at Sundby falt såpass gjennom slik han gjorde på 15 kilometeren.

- Ja, det var overraskende svakt av både han og Holund. Jeg tror resultatene lyver litt siden de slår litt av på slutten. Jeg vet ikke hva det var, det kan være litt forskjeller på utstyr. Kanskje han trenger en skikkelig utblåsning før vi setter i gang. Han blir ikke noe mindre dieselmotor med årene, sier Nossum til Nettavisen.

Sundby varslet tidligere i høst at han har planer om å droppe Tour de Ski-deltakelse, for å trene og stille sterkest mulig til nyvinningen Ski Tour 2020 i Norge og Sverige etter nyttår.

Suveren Tønseth

En som utvilsomt hadde en sterk dag på Beitostølen er Tønseth. Trønderen viste strålende form og var klart best på lørdagens 15-kilometer på Beitostølen hvor han vant 18,9 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo.

Han virker dermed å være i rute til å kunne hevde seg blant eliten under verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Klæbo på sin side var helt middels fornøyd med 2.plass bak Byåsen-kompisen.

- Det var brukbart. Følelsen er litt det samme som i går på sprinten, det er ikke noe kjempepunsj, men helt brukbart. Kroppen kjennes grei ut. Jeg må ha litt mer overskudd inn mot det som skal skje neste helg i Ruka, sier Klæbo til Nettavisen.

Herrene avslutter helgen på Beitostølen med 15 kilometere fri teknikk søndag. Deretter starter verdenscup-sirkuset for fullt i Finland neste helg.