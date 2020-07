Selvmål og to utvisninger da Norwich tapte mot Burnley

Formsterke Burnley tangerte egen poengrekord da de slo fortapte Norwich 2-0. Alexander Tetteys klubb har ennå ikke tatt poeng etter koronapausen.

Norwich startet best, men to røde kort ødela alt for Premier Leagues soleklare jumbo. Stillingen ble til slutt 2-0 til Burnley, som forlenget rekken uten tap til sju kamper. Et lekkert Wood-brassespark og et pinlig selvmål sørget for triumfen som sender Burnley opp på 54 poeng - like mange poeng som de hadde i 2017/2018-sesongen, som var deres foreløpig sterkeste Premier League-leveranse noensinne.

Nedrykksklare Norwich gikk på sitt niende tap på rad i det som var deres foreløpige siste Premier League-kamp på eget gress. Gultrøyene står dermed fortsatt med usle 21 poeng, ti poeng bak Aston Villa på plassen over.

Norwich startet best

Hjemmelaget kom best i gang og fikk kampens første sjanse. Ben Godfrey rev seg løs på en corner og headingen hans ble klarert ut til Alexander Tettey, som ladet kanonen. Nordmannens prosjektil hadde god retning, men ble klarert vekk i siste liten av Burnley-forsvaret.

Vertene hadde mye ball, men situasjonen ble snudd på hodet da Emiliano Buendía ble utvist ti minutter før pause. 23-åringen satte en albue i bakhodet på Ashley Westwood etter klammeri på midtbanen. Dommer Kevin Friend tok en titt på VAR-skjermen, og brukte ikke lang tid før han bestemte seg for å gi argentineren marsjordre.

– Ganske strengt, sa TV2s kommentator Endre Olav Osnes om avgjørelsen, og påpekte videre at slaget tilsynelatende ikke var særlig hardt.

Like etter mistet også Josip Drmic hodet fullstendig. Sveitseren mistet ballen - og ofret alt for å vinne den tilbake. Med strake knotter og stor kraft traff han imidlertid kun Erik Pieters. Dermed hadde dommer Friend ikke noe annet valg enn å vise Drmic det røde kortet.

Kjempet tappert

Med ni mot elleve mann var resten av kampen dømt til å bli en blytung affære for kanarifuglene.

Rett før pause ga Chris Wood gjestene ledelsen ved et lekkert brassespark. Burnleys toppscorer noterte seg for sitt 13. mål for sesongen.

Burnley kontrollerte naturligvis mye av kampen etter scoringen, men et hardtarbeidende Norwich lå godt i rammen - fast innstilte på å bevare æren i det som fort kunne blitt stygge sifre.

Ti minutter før full tid forsøkte Godfrey å dempe Pieters innlegg - men styrte isteden ballen inn i eget nett.

Flere scoringer ble det ikke. Burnley vant 2-0 på Carrow Road.

Norwich møter Manchester City i deres siste dans i Premier League for denne gang, mens Burnley runder av sin sterke sesong med å ta imot Brighton hjemme på Turf Moor.

