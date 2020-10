Selvmål sikret Liverpool tre poeng i møte med Ajax

Jürgen Klopps menn åpnet Champions League-sesongen med seier. Det var likevel ikke alle som overbeviste ekspertene i studio.

AJAX - LIVERPOOL 0-1:

Liverpool innkasserte tre poeng i onsdagens Champions League-møte med Ajax og har dermed fått en glimrende start på denne sesongens turnering.

Det ble en jevnspilt kamp i Amsterdam der begge lag hadde sine store sjanser. Avgjørelsen falt i første omgang, da Nicolas Tagliafico satte ballen i eget nett.

Liverpool måtte klare seg uten profiler som Thiago Alcantara, Virgil van Dijk og Alisson Becker. Men der Fabinho imponerte som midtstopper i van Dijks fravær, har det lenge blitt satt spørsmålstegn ved keepersituasjonen i Liverpool.

Adrian irriterte

Etter første omgang ble dette igjen et tema i Viasport-studio.

Allerede før kampen gikk Viasport-ekspert Morten Langli langt i å slakte spanjolen. Langli mente han ikke holdt det nivået som kreves i Liverpool.

Han mente blant annet at Adrian koster Liverpool ett til to mål mer per kamp enn det førstekeeper Alisson Becker gjør og mente videre at tidligere Liverpool-keepere som Simon Mignolet og Loris Karius holder langt høyere nivå enn veteranen.

Et par involveringer fra Liverpools burvokter i første omgang så ut til å nærmest irritere Langli og ekspertkollega John Arne Riise. Spesielt en episode der Adrian var ute å taklet i en duell der midtstopper Joe Gomez så ut til å ha full kontroll.

- Det er dårlig kommunikasjon. Han har ingenting der ute å gjøre. Han kommer så tett oppi Gomez at han ikke kan spille ballen til ham heller, sa Langli.

- Han nærmest takler sin egen spiller, sa eksperten videre.

MÅTTE TÅLE KJEFT: Liverpool-keeper Adrian ble igjen trukket fram som de rødes svakeste punkt. Foto: Peter Dejong (AP / NTB scanpix)

Tidligere Liverpool-forsvarer Riise fulgte opp:

- Du ser at Gomez stusser over det. Hva gjør du der? sa Riise.

Skryt til Fabinho

Det skal likevel nevnes at selv om det ble mye negativ oppmerksomhet rettet mot Liverpools keeper, vartet han også opp med noen viktige redninger i oppgjøret og holdt nullen.

- Det er alltid viktig å starte bra. Det var en tøff bortekamp og vi møtte et bra lag, så seier en en bonus. Ajax var godt organisert og spilte bra fotball. Vi har hatt en uke med mye opp og ned, så det var viktig å slå tilbake og det gjorde vi. Jeg forventer det av denne spillergruppen, sier James Milner til BT Sport.

Kapteinen trakk spesielt fram Fabinho fra onsdagens kamp.

- Han er toppspiller og toppspillere kan tilpasse seg. Det gjorde han. Han har spilt stopper før og han spilte veldig bra. Jeg synes også det var en god lagprestasjon, fordi det var tøft ute der, en fysisk krig under vanskelige forhold, sier han.

Store Ajax-sjanser

Det var hjemmelaget som skapte de største sjansene innledningsvis. Etter 21 minutter satte stortalentet Ryan Gravenberch fart og spilte ut til Quincy Promes. Han ga videre til Dusan Tadic, som fant tilbake til Gravenberch. Unggutten fyrte av fra rundt 20 meters hold, men avslutningen gikk like utenfor mål.

Før Ajax skapte sin første store sjanse hadde Liverpool burvokter Adrian ved et par anledninger igjen vist seg usikker som sisteskanse. Først var han ute å taklet i en duell med Joe Gomez, deretter somlet han lenge da han skulle spille ut ballen.

Spanjolen vokter buret til Liverpool mens Alisson Becker er ute med skade. Det har imidlertid vært mye rusk i maskineriet i veteranens keeperspill.

Etter 33 minutter var vertene farlig frampå igjen. David Neres ble satt opp ved bakre stolpe etter nydelig angrepsspill og han spilte inn til Promes foran mål. Adrian var raskt ute og kom på ballen rett før Ajax-spilleren skulle sette foten til.

Selvmål av Tagliafico

En kjempemulighet for Ajax til å ta ledelsen, men i stedet skulle det smelle i andre enden av banen. Sadio Mané tok ned ballen og vendte bort Perr Schuurs. Deretter satte han fart inn i feltet og forsøkte å spille på tvers. Inne foran mål sto Nicolas Tagliafico upresset og satte ballen i eget mål bak keeper Andre Onana.

Noen minutter senere var Liverpool på farten igjen. Andy Robertson satte fart og ga videre til Mohamed Salah i feltet. Egypteren prøvde på et skudd, men det ble raskt blokkert. Roberto Firmino vant ballen og fikk headet den inn igjen foran mål, men til tross for klabb og babb inne i feltet, fikk hjemmelaget til slutt klarert.

I det 44. minutt var verten uhyre nær en utligning. Tadic fikk ballen i bakrom og lobbet følsomt over en Adrian på halvdistanse. Ballen hadde god retning, men midtstopper Fabinho var våken og fikk med nød og neppe avverget på strek.

Dermed kunne Liverpool, noe heldig, gå til pause med 1-0-ledelse.

Jaktet utligning

Ajax fortsatte å skape gode sjanser etter pause og kort tid etter sidebytte presenterte Davy Klaassen seg. Midtbanemannen, med en fortid i Everton, klemte til fra rundt 14 meter og ballen smalt på innsiden av stolpen, mellom streken og keeper, og ut.

Etter 59 minutter var samme mann på farten igjen. Nok en gang klemte Klaassen til fra distanse. Denne gangen var Adrian med på notene og reddet fint.

En halvtime før slutt gjorde Liverpool tre endringer på laget. Takumi Minamino, Xherdan Shaqiri og Diogo Jota kom inn, mens Mané, Salah og Firmino gikk ut.

De siste minuttene ble det mye kriging og ikke de helt store sjansene. På overtid fikk imidlertid Jurgen Ekkelenkamp muligheten etter en ny, svak inngripen av Adrian.

Keeperen bokset ballen rett i beina på Ajax-spilleren, som dermed fikk åpent mål, men unggutten klarte ikke å styre kula under tverrliggeren.

Dermed kunne gjestene ta med seg alle poengene hjem.