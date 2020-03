Selvsagt har verdenscupen i langrenn en framtid

Den ensformige dominansen i langrennssporten har fått mange til å sukke tungt og riste på hodet, men nå ser ekspert Torbjörn Nordvall lys i enden av tunnelen.

Norge, Russland og Sverige dominerer verdenscupen på herre- og damesiden i forkant av Drammen-sprinten på Konnerud. Men slapp helt av, resten av verden kommer etter.

Det er lett å tro at den globale langrennssporten er i ferd med å rase sammen som et isberg i Antarktis, etter en vinter med knusende norsk dominans og tynne startfelt på stafettene.

Så ille er det imidlertid ikke.

Under det pågående junior-VM og U23-VM i tyske Oberwisenthal er det spennende framtidshåp som viser seg fram. Når VM etter all sannsynlighet går av stabelen på Granåsen i Trondheim i 2025 (kun en formell FIS-avgjørelse gjenstår) kan de store langrennsstjernene hete Gus Schumacher (USA), Fredrich Moch (Tyskland), David Graz (Italia), Helene Marie Fosseholm (Norge), Lise Lohmann (Tyskland) og Izabel Marcisz (Polen).

Det var nemlig medaljørene under junior-VMs fem- og tikilometersløp i tyske Oberwisenthal.

Det synes jeg er svært interessant.

USA, Tyskland og Italia gir oss store talenter. Akkurat det verdenscupen og kommende mesterskap som VM og OL trenger for å opprettholde media- og publikumsinteressen.

Det skaper igjen et godt grunnlag for å skaffe sponsorinntekter.

I tillegg kan vi også få se både franskmenn og en gjeng lovende kinesere, som denne uken utfordrer nordmenn, svensker og russere på alvor i junior-VM og U23-VM.

I Finland sliter de fortsatt med rekrutteringen, men selv der har det begynt å røre på seg.

Den som tror at langrennssporten er på vei til å dø ut internasjonalt, tar forhåpentligvis feil.

I et kortsiktig perspektiv er det nok likevel lett å tro at vi går imot et «bandylandskap», der en tre-fire nasjoner gjør opp om medaljene.

Tar vi en kikk på verdenscupsammendraget før sprinten i Drammen, ser vi en enorm norsk dominans i vinter med Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo som de store seiersmaskinene.

NORSK HÅP: Helene Marie Fosseholm. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

På herresiden er det i forkant av sprinten hele fem nordmenn blant de ti beste (russeren Bolsjunov leder) i totalcupen, fem i distansecupen og fem i sprintcupen, som Klæbo leder foran Pål Golberg og franske Lucas Chanavat.

På kvinnesiden er det fire norske blant de ti beste i totalcupen, der Johaug leder overlegent. I distansecupen er det også fire blant de ti beste, og i sprintcupen er det to, med Maiken Caspersen Falla på en fjerdeplass.

Det skal ikke stikkes under en stol at vi har opplevd mer spennende verdenscupkonkurranser enn det vi har gjort denne mesterskapsfrie sesongen. Det har stort sett handlet om Russland og Norge i Tour de Ski og Ski Tour 2020.

På Konnerud gleder jeg meg spesielt til å se Norges nye stjerneskudd Ansgar Evensen (19), som vant gull på sprinten i junior-VM foran sveitseren Valerio Ground og tyske Maxim Cervinka.

Sist gang unge, lovende Evensen var på Konnerud vant han NM-sprinten for seniorer – overlegent. Da også med en frekk seiersgest.

Jeg gleder meg også til å se den nye, svenske profilen Linn Svahn (20) i aksjon i skisporet i fristil.

Svahn leder sprintcupen, foran Anamarija Lampic og landskvinnen Jonna Sundling, etter en suksess-sesong helt utenom det vanlige med ikke mindre enn tre enkeltseirer.

Vi må nok bare leve med norsk, svensk og russisk dominans fram mot VM i Oberstdorf i 2021 og OL i Beijing i 2022. Men etter det kan resultatlistene komme til å se helt annerledes ut.

Nasjonalt i Norge og Sverige har vi allerede gode årskull på gang, som kommer til å fylle på bak etablerte ungdommer som for eksempel Klæbo og Ebba Andersson.

Det er bare å håpe at USA, Tyskland, Italia, Polen, Kina og flere andre nasjoner orker å holde trykket oppe og foredle sine talenter videre.

Da kan VM i Planica i 2023, VM i Trondheim i 2025 og den framtidige verdenscupen bli så spennende som bare det, for både publikum og TV-tittere fra hele verden.

Jeg krysser fingrene for at nettopp det skjer.

/Torbjörn Nordvall