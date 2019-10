Nils Johan Semb mener det bare er snakk om tid før Martin Ødegaard er tidenes beste norske fotballspiller. Han så råtalentet en høstdag i 2013.

Søndag spiller Ødegaard for Real Sociedad hjemme mot Betis i den spanske ligaen. Det kommer i etterkant av to landskamper (1-1 mot både Spania og Romania).

Semb ledet Norge i det hittil siste A-landslagssluttspillet (EM 2000). Da var Ødegaard bare halvannet år gammel.

– Er Ødegaard tidenes beste norske fotballspiller?

– Det er vel litt tidlig å si det allerede nå, men det må nok skje veldig mye rart om han ikke blir det. Han kommer høyst trolig til å bli en europeiske toppstjerne, sier Semb til NTB.

– Han har fått et slags «voksenliga-gjennombrudd» i høst i La Liga. Du så tendensen i Nederland forrige sesong da han var blant de beste spillerne. Hvis du ser på alt – nasjonale serier, landskamper og europacup – har han vært blant de aller beste i Europa i høst.

– Luka Modric (Real Madrid) og Christian Eriksen (Tottenham) er toppspillere i Europa i omtrent samme posisjon som Ødegaard. Martin er langt foran disse to sammenlignet med da de var 20 år.

Ingen tvil

Semb jobber halv tid som trenermentor for yngre landslag i fotballforbundet. Han er også ekspertkommentator i TV 2.

Ødegaard ble månedens spiller i La Liga i september. Mange spanske fotballeksperter tror han hentes hjem til Real Madrid til sommeren. Der har han en kontrakt som løper til 2023.

– Vi har et landslag som er bra nå, men som jeg tror kan bli et veldig godt landslag. Jeg ser også at det er en god ettervekst. Det kommer ikke mange Martin Ødegaard-er, men det kommer mange veldig talentfulle spillere, sier Semb.

– Når så du Ødegaard live første gang?

– Det var da han debuterte på G15-landslaget mot Sverige (september 2013). Det var første kampen for det kullet, og Martin var flere måneder yngre enn mange av de andre på laget fordi han er født i desember.

Norge vant kampen 2-1. Ødegaard ble byttet ut etter 78 minutter.

Egen klasse

– Med der var også Sander Berge, Kristoffer Ajer og Rafik Zekhnini. Det er ganske mange fra 1998-kullet som er ganske bra. Men Martin var helt «outstanding» etter min mening. Når du er med disse G15-lagene, så er det veldig vanskelig å si hvem av spillerne som blir best til slutt. Med Martin var det liksom ingen tvil om at han kom til å bli en veldig god fotballspiller om det ikke skjedde noe helt spesielt.

– Han var helt eksepsjonell, men likevel kunne man jo ikke forutsi at han skulle bli en internasjonal toppspiller, sier Semb.

