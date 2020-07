Sen målfest da RBK kom tilbake på vinnersporet: – Dette trengte vi

Rosenborg slet lenge med å skape målsjanser mot Stabæk, men tre scoringer den siste halve timen ga 3-0-seier og tre poeng i Eliteserien søndag.

Nyervervelsen Torgeir Børven var med i startoppstillingen til Rosenborg for første gang siden overgangen fra Odd, men det var ikke den tidligere Odd-måltyven som fant veien til nettmaskene på Bekkestua.

Børven gikk målløs av banen, men kunne glede seg over at scoringene til Gustav Valsvik, Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen ga det som til slutt ble en trygg seier.

Stabæk sto tomhendte tilbake, til tross for at bærumsklubben holdt tritt mot et ikke spesielt sjanseskapende RBK-mannskap i nesten en time.

– Etter timen spilt synes jeg vi var solide. Vi viser litt mer pondus. Det var skikkelig deilig å få en slik seier. Det tror jeg vi trengte, sa målscorer Zachariassen.

Seieren betyr at RBK klatrer til sjuendeplass på tabellen. Stabæk er nummer ni når seks serieomganger er spilt. RBK har ti poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

– Vi var nødt til å vinne, og nå må vi ta med oss det positive herfra., det var, sa Zachariassen.

Innbyttermål

Den første omgangen på Bekkestua inneholdt knapt en eneste målsjanse. Nærmest en skummel avslutning var RBKs Gjermund Åsen da han avsluttet rett på Stabæk-keeper Marcus Sandberg.

Torgeir Børven ble satt opp i få gode situasjoner av lagkameratene de første 45 minuttene, men da RBK tok ledelsen etter 59 minutter var han involvert.

Den tidligere Odd-måltyven var oppe i en duell etter et hjørnespark fra Pål André Helland. I momentet som fulgte slo ballen i nakken til RBK-forsvarer Gustav Valsvik og gikk i mål. Ledermålet var således av det merkelige slaget.

2-0 kom etter snaut halvspilt omgang. Innbytter Dino Islamovic hadde regien i angrepet og stanget også selv inn målet etter et innlegg fra Anders Trondsen.

Trondsen var også servitør på 3–0. Da fant han Kristoffer Zachariassen, som fra utenfor 16-meteren hamret inn sitt første RBK-mål på strålende vis. Stabæk-keeper Sandberg kunne lite gjøre med ballen som føk inn i hjørnet bak ham.

Skadd Hansen

For Rosenborg endte kvelden med tre solide poeng, men samtidig oppsto det problemer allerede før kampstart. Underveis i oppvarmingen pådro keeper André Hansen seg en skade og måtte kaste inn håndkleet. Det kunne se ut til at veteranen holdt seg til lysken da han ruslet av banen.

Gjestenes lagoppstilling måtte dermed endres i tolvte time. Inn mellom stengene kom Julian Faye Lund. Han klarte seg godt i sin første kamp for sesongen.

Torgeir Børven står med seks scoringer i Eliteserien så langt denne sesongen. Alle har kommet for Odd. Den første fulltrefferen i Rosenborg-drakt lar vente på seg.

