Sen scoring fikset tre poeng for Chelsea mot Ajax

Innbytterne sikret tre poeng for Frank Lampards gutter.

AJAX- CHELSEA 0-1

Det så ut til bli en kveld uten scoringer i Amsterdam da Chelsea og Ajax møttes i Amsterdam, men like før slutt skulle Michy Batshuayi hamre inn 1-0 for bortelaget fra London.

Belgieren ble spilt fri inne i boksen av en annen innbytter, Christian Pulisic, og gjør at Chelsea nå ligger godt an til avansement i sin gruppe. Det var uansett Ajax som fant nettmaskene først i Amsterdam.

Hakim Ziyech fant nemlig Quincy Promes med et innlegg i den første omgangen for hjemmelaget. Nederlenderen satte ballen i mål, men etter å ha sjekket med VAR ble scoringen annullert av dommer Ovidiu Hategai.

I BBCs livestudio mente tidligere West Ham- og England-stopper at den marginale offsiden var et tegn på at VAR har kommet for å bli:

- Dette er VARs tidsalder. Det er null sjans for at man ser det med det blotte øyet, men hans (Promes') fot er på den andre siden av Kurt Zouma, sa Upson for BBC.

Christian Pulisic og Michy Batshuayi ble byttet inn i den andre omgangen for Chelsea, og sistnevnte burde ha funnet nettmaskene da han ble spilt fri av sin amerikanske lagkamerat med drøye tjue minutter igjen.

Pulisic ble byttet innpå med drøyt 30 minutter igjen av kampen, og skapte det som var av muligheter for Chelsea og Batshuayi. Det fikk Erik Thorstvedt til å applaudere:

- Han havnet plutselig bak køen mot alle disse engelske spillerne alle snakker om. Han tapte også en kamp for USA mot Canada, og er «posterboy» for amerikansk fotball. Det er mye forventninger, han går til Chelsea og det blir ikke helt slik man hadde håpet. Det han gjorde i dag ... han er så god, sa Erik Thorstvedt i TV 2-studioet.

- Det er ikke enkelt å konkurrere mot Hudson-Odoi, men Chelsea kommer til å få glede av Pulisic i mange år.

Etter den sene scoringen så hopper Chelsea opp til seks poeng i sin Champions League-gruppe, og har dermed et lite pusterom ned til Valencia, som møter Lille borte senere onsdag.

Det er nøyaktig den samme poengsummen som Ajuax står med etter halvspilt gruppespill. Det er uansett laget fra Amsterdam som leder på bedre målforskjell i gruppa.

Scoring, men ..

Det var en tett og jevnspilt første omgang på Johann Cruyff Arena der det var hjemmelaget Ajax som virket å ha best kontroll tidlig i oppgjøret mot de regjerende Europa League-mesterne.

Joel Veltman har fått en viktig rolle i Ajax-forsvaret etter at Matthijs de Ligt forsvant til Juventus, og i det 8. minutt gikk han på et imponerende raid før han fyrte til fra distanse.

Dessverre for Ajax-forsvareren suste ballen godt utenfor målet til Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Det aller meste av angrep fra Chelsea ble skapt nedover langs venstresiden, og i det 14. minutt var det Mason Mount som ble spilt opp i en god skuddposisjon. Hans forsøk ble enkelt avverget av keeper André Onana.

Callum Hudson-Odoi var konstant på farten for Frank Lampards menn, og Ajax cirket som de hadde store problemer med å stoppe hurtigtoget. Like før halvtimen spilt fikk han muligheten til å skyte fra like utenfor Ajax-boksen, men ballen suste utenfor.

Det skulle høres nettsus i det 35. minutt da Hakim Ziyech sitt innlegg fant Quincy Promes på andre siden. Den tidligere Sevilla-angriperen hadde en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Dessverre for fjoårets semifinalist i Champions League ble scoringen til slutt annullert da dommer Ovidiu Alin Hategan fikk beskjed fra VAR-rommet at nederlenderen var i offside.

Chelsea slet med å komme seg til kvalifiserte målsjanser i den nederlandske hovedstaden, og like før pause burde César Azpilicueta ha gjort det mye bedre da han ble spilt helt fri ute på høyrekanten.

Chelsea-kanten suste mot mål, og hadde flere spillere inne i boksen han kunne slå innlegg på. Forsvareren valgte heller å gå på skudd, og forsøket suste til side for Onanas mål.

Dermed måtte Erik ten Hag og Frank Lampard finne seg i at hverken eller av lagene noterte seg for scoring i den første omgangen i Amsterdam. Det stod 0-0 mellom Ajax og Chelsea.

Batshuayi og Pulisic

I det 48. minutt kom Chelsea på en kontring ved Willian, som så ble sotppet på voldsomt vis av Dusan Tadic. Dommer Hategai valgte uansett å vise det gule kortet til serberen.

Kampens første virkelige store sjanse kom like før timen spilt da Edson Álvarez snek seg inn på første stolpe på en corner. Mexicanerens heading var god, men smalt i Kepas lengste stolpe.

Utover i omgangen var det Ajax som tok mer og mer over banespillet, men Chelseas forsvar gjorde en suveren jobb med å stoppe de røde og hvite før de fikk spilt seg til de store sjansene.

Christian Pulisic og Michy Batshuayi ble kastet innpå i den andre omgangen av kampen, og de to tidligere Borussia Dortmund-spillerne kombinerte fint 20 minutter før slutt. Dessverre for Chelsea fikk ikke Batshuayi ordentlig klem på avslutningen.

Samme duo var på farten igjen minuttet etterpå da amerikanske Pulisic hamret til. Ballen falt perfekt til Batshuayi, som var alene med keeper Onana. På merkelig vis klarte han å banke ballen himmelhøyt over mål.

Veldig mye handlet om Chelseas innbytterduo, og med ti minutter igjen av kampen var det Pulisic sin tur til å bli spilt fra av Batshuayi. Amerikanerens skuddforsøk var godt, men suste utenfor mål.

Det skulle lykkes til slutt for de to innbytterne da Pulisic, nok en gang, danset seg vei nedover kanten. Hans innlegg langs bakken var godt og Batshuayi hamret ballen i mål for Chelsea.

Ajax maktet aldri å slå tilbake hjemme i Amsterdam, og måtte dermed se at gjestene fra den engelske hovedstaden kunne strekke hendene i været. Chelsea vant 1-0 over Ajax.