Sen scoring ga blytung Villa-smell i nedrykkskampen

Aston Villa så ut til å være på vei mot en kruttsterk borteseier i Premier League torsdag, men i sluttminuttene utlignet Everton.

Theo Walcotts utligning etter 88 minutters spill kan vise seg å bli svært avgjørende i Villas kamp for å unngå nedrykk fra den engelske toppserien.

Med seier ville Ørjan Nyland og lagkameratene hatt kun ett poeng opp til Watford og West Ham på trygg grunn. De to sistnevnte har én kamp til gode, men møtes innbyrdes fredag.

Tapet mot Everton betyr i stedet at avstanden opp til lagene over streken nå er på tre poeng. Fredag kan ett av dem eller begge stikke fra ytterligere. I tillegg har Villa svak målforskjell.

Midtstopper Ezri Konsa så lenge ut til å bli matchvinner i bortekampen mot Everton. 18 minutter før slutt satte han fram foten og styrte inn et innlegg fra Conor Hourihane.

Mot slutten presset Everton på for en utligning, og belønningen kom da innbytter Walcott headet inn 1-1-målet. I forkant hadde Anwar El Ghazi hadde en gedigen sjanse til å punktere kampen for Villa, men avslutningen på åpent mål gikk over.

Ørjan Nyland fulgte også torsdagens kamp fra Villa-benken. Pepe Reina voktet Birmingham-klubbens mål, som han har gjort de siste ukene.

