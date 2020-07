Sen Southampton-scoring spolerte ny seier for Solskjærs United

Marcus Rashford satte utligningen for Manchester Uniteds mot Southampton mandag. Foto: AP Photo / Dave Thompson, Pool / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

Manchester United så ut til å vinne igjen hjemme mot Southampton, men Michael Obafemis utligning etter 97 minutter sørget for at det endte 2-2 på Old Trafford.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

United ledet 2-1 og så ut til å passere både Chelsea og Leicester på tabellen og avansere til 3.-plass, men Obafemis scoring etter 97 minutter sørget for poengdeling og fortsatt 5.-plass for Ole Gunnar Solskjærs menn. Det var første gang United avga poeng i ligaen siden 19. juni, da de spilte 1-1 mot Tottenham. Solskjær og co. er nå à poeng med fjerdeplasserte Leicester og poenget bak Chelsea, som er nummer tre. Alle lagene har tre kamper igjen av sesongen. Femteplassen, som United ligger på, gir europaligagruppespill, mens både 3.- og 4.-plassen gir mesterligagruppespill. To kjappe Solskjærs menn fikk en tøff start på kampen. Etter kun tolv minutter spill sendte Stuart Armstrong bortelaget i ledelsen. Paul Pogba ga bort ballen til Nathan Redmond som lekkert vippen ballen til Armstrong på bakre. På halvvolley skjøt han ballen bak David de Gea i United-målet. Solskjærs menn snudde derimot kampen allerede før halve første omgang var spilt. Utligningen kom etter at en sterk Anthony Martial kranglet ballen til Marcus Rashford, som fra spiss vinkel tvang ballen i lengste hjørne. Kun tre minutter senere hadde United snudd kampen, og igjen var det Martial som imponerte. Han fikk ballen fra Bruno Fernandes ved hjørnet av sekstenmeteren, før han dro seg inn i feltet og smalt ballen utakbart i nettet til 2-1. Store muligheter Marcus Rashford burde økt ledelsen halvveis i andre omgang. Rashford kombinerte med Martial som sendte ballen til lagkameraten innenfor femmeteren som utrolig nok ikke finner nettmaskene. Ti minutter før full tid var Martial frampå igjen. Han dro seg gjennom det som virket som halve Southampton. Avslutningen var derimot ikke av det beste slaget og ballen endte langt fra nettmaskene. Like før full tid utlignet altså Obafemi til 2-2, som også ble sluttresultatet. United står nå med 18 strake kamper uten tap. De møter Crystal Palace og West Ham før de avslutter sesongen med det som kan bli en avgjørende kamp om mesterligaplassene mot Leicester. (©NTB)

Reklame Dette må du ha med deg på utenlandstur