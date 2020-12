Sen utligning sørget for poengdeling mellom Tottenham og Wolverhampton

Roman Saiss' scoring like før slutt sikret uavgjort mellom Wolverhampton og Tottenham.

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM 1-1:

Tottenham lå lenge i føringen da laget besøkte Wolverhampton søndag kveld, men fem minutter før slutt dukket Roman Saiss opp på en corner og sikret uavgjort.

Tanguy Ndombele scoret Spurs' mål allerede etter ett minutt, og viste underveis i oppgjøret til tider glitrende takter før han ble byttet ut i det 70. minutt.

Franskmannen viste hvorfor han denne sesongen har spilt seg fast inn i Jose Mourinhos ellever, etter en turbulent start på Tottenham-karrieren etter overgangen fra Lyon sommeren 2019.

Ndombele-show

I Spurs' siste Premier League-oppgjør før koronakrisen satt en midlertidig stopp for fotball, mot Burnley 7. mars, var nemlig Mourinho nådeløs mot Ndombele, som han valgte å bytte ut i hvilen i det oppgjøret.

- Jeg må si at han har hatt god nok tid til å heve nivået sitt. Jeg vet at Premier League er vanskelig og at det tar lenger tid for noen spillere å tilpasse seg, men en spiller med hans potensial må gi oss mer enn han gjør nå, sa Mourinho etter kampen da - og la til at lagets hans i praksis spilte uten midtbane.

Fra den kampen til nå mener BBC-journalist Simon Stone at franskmannen virkelig har utviklet seg i Mourinhos lag.

- Det er fantastisk å se forskjellen hos midtbanespilleren.

- Ndombele står bak de to store høydepunktene i kampen så langt, sa Stone i BBC Sport underveis i kampen, og pekte på scoringen, samt et nydelig forarbeid i forkant av en annen god Spurs-sjanse i første omgang.

Tidlig Tottenham-scoring

Tottenham gikk rett i strupen på hjemmelaget, og skaffet seg umiddelbart en corner som førte til scoring. Ballen endte til slutt ute hos Ndombele som overlistet Rui Patricio i Wolves-buret.

Spurs fortsatte å skape sjanser utover omgangen, men like før halvtimen var spilt fikk Wolves-unggutten Fabio Silva en god mulighet til å utligne for vertene.

Pent spill på høyresiden førte til at Nelson Semedo spilte inn til Silva, som fyrte av på direkten. Dessverre for hjemmelaget gikk imidlertid skuddet i nettveggen.

Også Daniel Podence fikk en god sjanse til å utligne før pause, men denne gangen var Spurs-målvakt Hugo Lloris sikker i klypene på skuddet til 25-åringen.

Slo tilbake

Ut i den andre omgangen slet Wolves med å komme til de store mulighetene som kunne sikre et bedre resultat, men like før slutt fikk Saiss et hode på corneren til Pedro Neto, og sikret balanse i regnskapet.

Flere mål ble det ikke, og dermed endte det 1-1 på Molineux Stadium.

Neste kamp for Wolves er allerede tirsdag 29. desember når de besøker Manchester United på Old Trafford.

Tottenham får én dag mer hvile før de tar imot Fulham onsdag 30. desember.

