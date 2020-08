Sene Finne-mål sikret snuoperasjon og seier for Vålerenga

Det så lenge ut til at Sivert Gussiås skulle bli matchvinner for Sandefjord med mål tidlig i oppgjøret mot Vålerenga, men to raske VIF-mål sørget for 2-1-seier.

Sandefjord tok ledelsen etter ti minutter. Sivert Gussiås fikk gå og gå uten å bli presset, før han fra 20 meter ladet kanonen. Ballen gikk via Ivan Näsberg og i en bue over Kristoffer Klaesson til 1-0 til de rødkledde gjestene. Vålerenga tok over etter Sandefjord-scoringen, men klarte ikke å overliste Jacob Storevik i den første omgangen. Hjemmelaget kjørte kampen i den andre omgangen og det var fortjent da Bård Finne headet inn utligningen sju minutter før full tid etter at Osame Sahraoui hadde skutt i stolpen. Og minuttet før full tid var snuoperasjonen et faktum da samme Finne satte inn 2-1, også denne gangen med hodet. Vålerenga møter Haugesund borte neste lørdag, mens Kristiansund kommer til Sandefjord søndag om åtte dager. (©NTB)