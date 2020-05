Sene kveldskamper når La Liga starter opp igjen

Spanske fotballklubber får nå trene i grupper på inntil 14 spillere. Ligaen er i rute mot kampstart om snaut tre uker. Da blir det mange sene kamper.

La Liga-sjef Javier Tebas har tidligere sagt at det vil bli spilt seriekamper hver eneste dag når serien kommer i gang igjen etter koronaviruspausen. For å skåne spillerne for sommervarmen vil det også bli spilt mange kamper sent på kvelden.

– Vi vil ta hensyn til sommertemperaturene når vi bestemmer oppsettet. Planen vår er å ha avspark 19.30 eller 20.00 og 21.30 eller 22.00 på ukedager, mens det i helgene vil bli spilt noen kamper også 17.00, sier Tebas til TV-rettighetshaver Movistar.

Planen er å starte opp igjen med byderbyet mellom Sevilla og Betis torsdag 11. juni. Den kampen skal sparkes i gang klokka 22.00.

Tebas sa at han ikke kan garantere at La Liga starter etter planen. Det avhenger av utviklingen i smittesituasjonen og av at opptrappingen av trening forløper etter planen.

– Vi må fortsatt samarbeide tett med fotballforbundet og myndighetene for å sørge for at alt gjøres riktig, sier Tebas, som antyder at terminlista for de fire første rundene etter pausen offentliggjøres neste uke. Alle kamper skal spilles for tomme tribuner.

Denne uken er gruppene på treningsfeltet utvidet fra 10 til 14 spillere. Man er ikke langt unna full treningsaktivitet, noe det trolig gis klarsignal for fra neste uke.

Om planen for start 11. juni holdes, vil det være akkurat tre måneder siden sesongen ble avbrutt på grunn av viruspandemien.

(©NTB)