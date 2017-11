Senegal løste VM-billett

Skal til VM for første gang siden 2002.

Senegal er for annen gang klar for VM-sluttspillet i fotball etter fredagens 2-0-seier over Sør-Afrika.

West Ham-spiller Diafra Sakho ga gjestene en tidlig ledelse, mens et selvmål av Thamsanqa Mkhize fjernet det meste av spenningen før pause.

Liverpool-stjernen Sadio Mané var sentral ved begge scoringene. Han spilte fram Sakho til 1-0 i det 12. minutt og tvang fram selvmålet i det 38. minutt.

Fredagens kamp var en omkamp. Sør-Afrika vant 2-1 for ett år siden, men kampen ble senere annullert av FIFA etter at dommeren Joseph Lamptey fra Ghana ble funnet skyldig i manipulasjon.

Avgjørelsen om å beordre omkamp ble møtt med kraftige protester fra de andre lagene i gruppen, og Burkina Faso anket den til Idrettens voldgiftsrett uten å få medhold.

Senegal var før kampen to poeng foran Burkina Faso og Kapp Verde, fire foran Sør-Afrika. Alle lagene i gruppe D hadde dermed en teoretisk sjanse til å løse VM-billett.

Sør-Afrika ville med to seirer over Senegal på fem dager blitt VM-klar, men i stedet utløste senegaleserne spenningen før de avsluttende kampene tirsdag.

Tre av fem afrikanske VM-deltakere er dermed klare før siste runde i gruppespillet. Egypt og Nigeria har tidligere løst VM-billett.

Senegal deltok i VM-sluttspillet for første og hittil eneste gang i 2002, da laget gjorde furore og tok seg helt til kvartfinale. Det gjorde Senegal ved å slå ut Lars Lagerbäcks Sverige i åttedelsfinalen i Japan. VM-eventyret tok slutt da Tyrkia vant kvartfinalen på golden goal.

I Russland neste år får Senegal et nytt forsøk på å bli første afrikanske VM-semifinalist.

