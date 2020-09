Senegalesisk keeper nærmer seg klar for Chelsea

Bare den medisinske testen gjenstår før Rennes-målvakten Édouard Mendy formelt blir Chelsea-spiller.

Dermed får Kepa Arrizabalaga tøffere kamp om posisjonen som førstekeeper i Premier League-klubben. Spanjolen ble verdens dyreste keeper da han kom til Chelsea i 2018, men har ikke levd opp til prislappen.

Manager Frank Lampard bekrefter at Mendy er på legesjekk hos klubben. Ifølge nyhetsbyrået AP sier han at senegaleseren vil utfordre Kepa og Willy Caballero, og at han dermed ikke blir noe garantert førstevalg.

Det er fra før klart at Caballero skal vokte Chelsea-buret i onsdagens ligacupkamp mot Barnsley.

