Seneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted

Adrian Smiseth Sejersted i aksjon i utfor i Wengen fredag, i det som ble hans siste konkurranse for sesongen. Foto: Marco Tacca, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Under en MR-undersøkelse er det oppdaget en seneskade i brystmuskelen til Adrian Smiseth Sejersted. Sesongen er dermed over for landslagsalpinisten.

Sejersted falt stygt under utfordelen av fredagens superkombinasjon i verdenscupen i Wengen. Han ble fløyet til sykehus i helikopter, men de første undersøkelsene tydet på at han hadde sluppet fra det uten alvorlige skader. Les også: Stygt fall for Adrian Smiseth Sejersted i Wengen Under grundigere undersøkelser fredag kveld ble skaden oppdaget. – Adrian har pådratt seg en seneskade i området der brystet er festet mot skulderen. Dette gjør at sesongen er over for ham. Adrian er selvfølgelig svært lei seg nå, forteller landslagslege Marc Jacob Strauss i en pressemelding. Han forklarer at en slik skade er forholdsvis grei å fikse, og han regner med en opptreningsperiode på tre til seks måneder. Sejersted slo også ryggen i fallet, men den skaden vil ifølge Strauss leges ganske raskt. Alpinisten utskrives fra sykehuset i Interlaken lørdag etter rutinemessig observasjon. Han vil bli operert i Norge til uken. (©NTB)

