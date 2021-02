Sensasjon i Australian Open: Azarenka utslått

Victoria Azarenka slet med pusten og forsvant ut av Australian Open i tennis i første runde. Det ble tap mot 61.-seedede America Pegula.

Azarenka har tidligere vunnet turneringen to ganger og vært verdensener.

Tirsdag var det trøbbel fra start til slutt på vei mot 0-2-tap i sett. Azarenka brukte en inhalator underveis i kampen, men hun ville ikke si noe om sin egen helse etter kampen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får disse spørsmålene. Jeg forstår ikke hvorfor mange mener det er en selvfølge for oss å svare på spørsmål helsen, sa hun etter det svært overraskende nederlaget mot australske Pegula.

Azerenka brukte en inhalator flere ganger underveis i kampen, og hun hadde åpenbart trøbbel med luftveiene.

Spillerne har hatt en spesiell oppladning til Grand Slam-turneringen med to uker på et hotellrom. Bakgrunnen for det er de svært strenge innreisereglene til Australia i pandemitidene.

