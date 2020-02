Sensasjonen Patrick Mahomes (24) har blitt stor stjerne i USA: - Jeg tror ikke mange av gutta på laget innser hvor stor kjendis han er

Nå skal quarterbacken prøve å lede Kansas City Chiefs til seier i Super Bowl, for første gang siden en nordmann spilte på laget.

MIAMI (Nettavisen): Når San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs gjør opp om Super Bowl-tittelen i Miami natt til mandag norsk tid, er igjen quarterbackene i fokus.

Spilleren i midten av banen som mottar ballen og enten fordeler eller løper med den selv, er nøkkelspilleren og ofte den mest profilerte spilleren på så godt som ethvert amerikansk fotball-lag.

I Super Bowl LIV (den 54. utgaven) er det Jimmy Garoppolo (28) og Patrick Mahomes (24) som står for quarterback-duellen. Og selv om 49ers’ Garoppolo med sitt filmstjerneutseende er en stor NFL-profil, er det liten tvil om at det er Mahomes som har flest øyne rettet mot seg.

24-åringen har nemlig tatt NFL med storm etter at han ble fast quarterback for Kansas City Chiefs før forrige sesong.

DUELL: Quarterbackene Patrick Mahomes (t.v.) og Jimmy Garoppolo håper begge å føre sitt lag til seier i Super Bowl LIV. Foto: AP Photo/AFP/NTB Scanpix

Det har blitt hevdet at det aldri før har vært en quarterback i NFL så unik som Mahomes, og sportsmagasinet Bleacher Report skriver at Mahomes med sin intelligens, enormt kraftige arm, atletiske egenskaper og sine improvisasjonsevner har revolusjonert posisjonen.

Han satte rekorder og vant en rekke priser i sitt første år som fast quarterback i NFL, og denne sesongen har han altså ledet Kansas City Chiefs til Super Bowl for første gang siden norske Jan Stenerud sparket inn elleve poeng i mesterskapskampen i 1970.

Det gjorde Mahomes blant annet ved å føre Chiefs til et historisk comeback i sluttspillkampen mot Houston Texans etter at han konstant minnet lagkameratene om fem enkle ord. Mahomes' bragd i den kampen kom imidlertid kanskje ikke overraskende på dem som har fulgt reisen hans til fram til nå.

Superstjerne

Patrick Mahomes’ kometkarriere, kombinert med hans karakteristiske sveis og stemme, har gjort 24-åringen til en stor stjerne. Det er ikke uvanlig at NFL-spillere er kjendiser i USA, men Mahomes har nå tatt det noen steg videre.

PROFIL: Patrick Mahomes' sveis og stemme er svært gjenkjennelig. Foto: Michael Reaves (AFP/NTB Scanpix)

For lagkamerat Austin Reiter var det ett enkelt spørsmål som gjorde at han innså hvor stor profil Patrick Mahomes har blitt.

- Det er egentlig morsomt, fordi jeg tror ikke mange av gutta på laget innser hvor stor kjendis han er, sier Reiter til USA Today, og fortsetter:

- Jeg spurte ham nylig om han hadde sett en av filmene som går på kino nå. Da svarte han at han ikke kunne det, han måtte vente til den kom ut så han kunne se den hjemme. Det var da det gikk opp for meg: Denne fyren kan ikke engang gå på kino, selv ikke med en hettegenser for å skjule håret.

Også god i baseball

Å være i rampelyset er ikke helt ukjent for Patrick Mahomes. Faren hans, Pat Mahomes, var profesjonell baseball-spiller og pitchet for blant annet Boston Red Sox og New York Mets.

VAR PROFF: Far Pat Mahomes har vært en stor innflytelse på Patrick Mahomes. Foto: David Eulitt (AFP/NTB Scanpix)

På videregående spilte unge Mahomes amerikansk fotball, basketball og baseball. I sistnevnte idrett var pitcheren Mahomes så god at han faktisk ble draftet av Detroit Tigers etter videregående, men han valgte å gå på college for å spille både amerikansk fotball og baseball.

På universitet Texas Tech ble det klart at Mahomes’ framtid lå i amerikansk fotball. Han sikret seg fast plass som quarterback sitt andre år, og før 2016-sesongen annonserte Mahomes at han sluttet med baseball for å fokusere helt og holdent på amerikansk fotball.

I sitt tredje år på college satte Mahomes en rekke rekorder og toppet statistikken for college-fotball i flere kategorier, som blant annet touchdown-pasninger (53) og antall oppnådd pasning-yards (5052).

Mahomes valgte etter dette å droppe sitt siste år på college, og gjorde seg tilgjengelig for å bli valgt i NFL-draften i 2017.

Kometsesong for Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes ble valgt av Kansas City Chiefs som nummer 10 totalt i draften. I sitt første år i NFL fungerte han som andrevalg bak quarterback Alex Smith. Men da Chiefs byttet bort Smith i 2018, ble Mahomes utpekt som fast quarteback.

Det er et valg ingen i Chiefs har angret på. Patrick Mahomes ble en sensasjon.

Han ble historisk som den første som har oppnådd over 5000 pasning-yards både på college og i NFL (5097). Han kastet også 50 touchdown-pasninger, og ble dermed bare den tredje quarterbacken i historien som har klart minst 50 slike pasninger i én sesong.

Innsatsen gjorde at Mahomes vant flere priser, blant annet den særdeles høyt ansette tittelen som NFLs mest verdifulle spiller.

Mahomes ledet den sesongen Chiefs til sin første hjemmeseier i sluttspillet siden 1993. Laget fra Kansas måtte imidlertid i se plassen i Super Bowl bli tapt da New England Patriots gikk seirende ut av semifinaleoppgjøret etter overtid. Patriots slo Los Angeles Rams i Super Bowlden sesongen.

Fem enkle ord

Forventningene var store til hva Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs kunne få til denne sesongen. Og de har ikke skuffet.

Mahomes har igjen vist sine kvaliteter som quarterback, til tross for en skadeperiode. Med sin kruttsterke arm og evnen til å løpe med ballen hvis det trengs, ledet 24-åringen Chiefs til 12 seire og 4 tap, og en ny plass i sluttspillet.

Patrick Mahomes har ikke bare atletiske egenskaper. Hans intelligens har flere ganger blitt trukket fram som en årsak til hvorfor 24-åringen nå herjer i NFL. Det bidrar blant annet til at Mahomes kan endre taktikk før han mottar ballen, basert på hva han ser på motstanderen foretar seg.

Tidligere i år vakte det stor oppsikt da et klipp viste at Mahomes fortalte at motstanderen hadde brukt spillet «saw zero» og at de bare hadde brukt det én gang tidligere den sesongen.

For de som har fulgt Mahomes tettest, kom det kanskje ikke som en overraskelse. Mange har gitt han ros for sin gode hukommelse, og noen har sagt at Mahomes har fotografisk minne.

- Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg vet bare at hvis jeg ser noe, kan jeg vanligvis gå tilbake å fortelle deg nøyaktig hva jeg så, sier Mahomes selv, ifølge The Kansas City Star.

I sluttspillet denne sesongen viste Patrick Mahomes sine lederegenskaper. Mot Houston Texans lå laget under 0-24 i den andre perioden, men anført av Mahomes kom Kansas City Chiefs kraftig tilbake. Til pause ledet Chiefs 28-24.

Det er første gang i en NFL-kamp at et lag har gått til pause med ledelse etter å ha ligget under med 24 poeng. Chiefs satte også sluttspillrekord med å score touchdown i sju angrep på rad i den kampen, som endte med seier 51-31.

- Det viktigste jeg sa til laget var: «La oss gjøre noe spesielt. Alle har allerede avskrevet oss, så la oss bare ta spill for spill og legge ned vår beste innsats der ute» fortalte Mahomes etter kampen.

COMEBACK: Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs kunne juble ettre å ha kommet tilbake i kampen mot Houston Texans. Foto: Tom Pennington (AFP/NTB Scanpix)

Han motiverte også lagkameratene med å hele tiden gjenta disse fem enkle ordene:

«One play at a time» - et spill av gangen, ifølge magasinet Inc.

- Ikke forandret seg

Plassen i Super Bowl ble sikret etter blant annet en fantastisk innsats av Patrick Mahomes i semifinalen mot Tennessee Titans. Nå venter altså San Francisco 49ers for Kansas City Chiefs. Mahomes’ lag er små oddsfavoritter i kampen som starter rundt 00.30 natt til mandag norsk tid.

- Det er fantastisk å være her. Det er her du vil være når du starter treningsleiren før sesongen. Jeg prøver bare å nyte dette øyeblikket så mye som mulig, sier Mahomes, ifølge Kansas City Star.

På tribunen på Hard Rock Stadium i Miami, vil man også kunne se Mahomes kjæreste. Brittany Matthews ble sammen med Mahomes på videregående, og er kjent som en høylytt supporter. Murphy har spilt fotball profesjonelt, og har blitt en profil som bare har bidratt til Mahomes’ kjendisstatus.

PAR: Patrick Mahomes and Brittany Matthews avbildet i februar i 2019. Foto: Omar Vega (AP/NTB Scanpix)

Den statusen har imidlertid ikke påvirket Mahomes, skal man tro de som kjenner han best. Både trenere og medspillere beskriver 24-åringen som en sindig og rolig gutt.

- Han har ikke forandret seg i det hele tatt. Det villeste er at han fortsatt er den samme gutten som bare prøver å komme seg på banen og imponere trenerne. Han blir aldri frustrert, men setter bare pris på muligheten i søkelyset og han respekterer alle han møter, sier punter Dustin Colquitt til USA Today.

STOR PROFIL: Det var enorm interesse for Patrick Mahomes da han møtte pressen mandagen før Super Bowl. Foto: Rob Carr (AFP/NTB Scanpix)

Å vokse opp med å se faren sin spille foran titusener av mennesker, kan ha bidratt til Mahomes’ jordnære vesen. 24-åringen har forteller at foreldrene har gitt ham gode innspill hele veien.

- Det beste rådet mamma og pappa ga meg, var å alltid være den beste du kan være. Og det gjaldt alt, uansett om det var sport, i klasserommet eller hva det var. Vær den beste personen du kan være, uttaler Mahomes.