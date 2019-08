Senstad blir likevel ikke Polens landslagssjef

Arne Senstad i aksjon under Storhamar-kamp. Klubben satte foten ned og veltet hans plan om å bli Polens landslagssjef. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To dager etter at Arne Senstad ble presentert som Polens nye landslagssjef i håndball for kvinner kom kontrabeskjeden. Hans klubb Storhamar sa nei.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det melder Aftonbladet med henvisning til polsk Eurosport. – Det er en ære for meg, men framfor alt en utfordring med hardt arbeid og stort ansvar, sa Senstad da han ble presentert som Polens nye sjef. Meningen var at han kommende sesong skulle kombinerte landslagsjobben med sitt virke som hovedtrener i Storhamar, der han har kontrakt til sommeren 2020. I Polen var han tilbudt kontrakt til 2024, men styret i Storhamar satte foten ned og lar ikke Senstad kombinere trenerjobben i klubben med landslagsjobben i Polen. Dermed blir det ikke noe polsk eventyr for 50-åringen. Senstad har vært Storhamar-trener i to perioder, fra 2006 til 2013 og siden 2015. Forrige sesong ledet han laget til 2.-plass i serien, til cupfinale og sluttspillfinale. Hver gang ble bare Vipers Kristiansand for sterk. Polen er ikke kvalifisert til årets VM, og Leszek Krowicki måtte gå tidligere i år. Senstads oppgave skulle være å kvalifisere laget til mesterskap igjen. (©NTB)