Sent mål berget europamesteren i VM-åpningen

Jill Roord sørget for nederlandsk 1-0-seier i VM-åpningen mot New Zealand. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Jill Roords scoring i tilleggstiden sørget for at Nederland åpnet fotball-VM med 1-0-seier over New Zealand.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Dermed ble det tre oppskriftsmessige poeng for de regjerende europamesterne, men seieren kom ikke like enkelt som mange hadde ventet. Nederlenderne styrte spillet og hadde ballen mye gjennom kampen, men klarte ikke å overliste New Zealand-keeper Erin Nayler før helt på tampen. Innbytter Roord, som hadde vært på banen i et kvarter, stanget inn seiersmålet. – Spillerne er fullstendig knust, men vi er en sterk gruppe, og jeg er rimelig sikker på at vi slår tilbake, sa New Zealands landslagssjef Tom Sermanni. Nayler og Nederland-keeper Sari van Veenendaal ble kampens stjerner. Begge fikk en del å jobbe med, og begge måtte – på forskjellige tidspunkt – ha behandling på banen etter å ha gjort modige redninger. – Ikke vår beste kamp Nederlenderne var farligst og skapte tre ganger så mange sjanser som motstanderen. De burde ha scoret tidligere, men ble hindret enten av Nayler eller av svake avslutninger. – Det ble vanskelig for å finne åpninger. New Zealand forsvarte seg bra, og det var ikke vår beste kamp, sa Lieke Martens, en av målscorerne fra EM-finalen for to år siden (4-2 over Danmark). Nederland topper gruppe E sammen med Canada, som vant sin åpningskamp mot Kamerun 1-0. New Zealand er fortsatt på jakt etter sin første VM-seier noensinne. Nasjonen deltar i sitt femte verdensmesterskap. (©NTB)