Ser du hva som mangler på denne veggen? - Det henger ikke helt på greip

Norske sportskjeder støtter Guro Pettersen når hun etterlyser flere kvinner i reklamer for fotballutstyr. Nå har de gitt klar beskjed.

Tidligere har Nettavisen skrevet om Vålerenga-keeper Guro Pettersen som irriterer seg over at at flere butikker og sportsleverandører ikke bruker jenter i reklameringen for fotballutstyr.

Pettersen fikk en aha-opplevelse da hun gjorde en test på de mest kjente nettsidene.

- Jeg fant kun bilder av menn eller små gutter som spiller fotball. Jeg fant ikke et eneste bilde av en jente, sa hun til Nettavisen.

Nå har saken fått reaksjoner.

- Fantastiske nyheter, skriver Pettersen på Twitter om at Torshov Sport og XXL vil ta opp hjertesukket og prøve å skape endringer.

Overfor Nettavisen berømmer hun de to sportskjedene.

- Fint å være vitne til

- En butikk som Torshov Sport har gjort veldig mange fine ting etter at jeg snakket med dem i november, og tatt veldig mange steg. De legger ut mange flere bilder av jenter på sosiale medier og forskjellig. De har gjort en veldig fin jobb det siste halve året, og er blitt veldig bevisst på det, sier Vålerenga-keeperen.

Hun har hatt gode møter med sportsbutikken, og planlegger også et møte med XXL i nær framtid.

- Det er absolutt en endring på gang, og en holdningsendring blant klubbene også. Det er utrolig fint å være vitne til, sier Pettersen, som tror det finnes et enormt publikumspotensial i kvinnefotballen.

Så populært at det ble forbudt

Hun peker på at kvinnefotball ble forbudt av Det engelske fotballforbundet (FA) i 1921, fordi kvinnekampene var i ferd med å utkonkurrere herrekampene i antall tilskuere.

- Det er klart at det er mulig å komme dit igjen. Ikke at det blir forbudt, altså, men at det blir populært, understreker hun.

Og det er ikke bare sportsbutikkene som har skylda for at kvinnefotballen ikke får nok oppmerksomhet.

- Det er de store kjedene som Nike og Adidas som må ta det store steget i sin egen politikk og tenke over hvordan de fremstiller fotballen, mener hun.

- To grunner



Daglig leder i Torshov Sport, Terje Laurendz, erkjenner at det er en skjevhet. Han mener leverandørene har en jobb å gjøre i kvinnefotballen.

- Jeg tok det opp senest på et møte for et par uker siden. Vi etterlyser damekolleksjoner. Det er to grunner til dette, sier Laurendz, som utdyper:

- Det ene er at vi synes at jentene er en såpass stor andel av fotballspillerne at de fortjener å ha sine egne produkter, og for det andre synes vi det blir feil at kvinner skal måtte kun gå inn i herrebutikker for å handle. Vi ønsker å ivareta kvinnenes egenart, og at de føler seg ivaretatt, sier Laurendz til Nettavisen.

Nettavisen har i et knippe artikler satt søkelys på forskjellene i herre- og kvinnefotballen i Norge. Der kom det blant annet frem at spillere i Toppserien må bruke barnesko, dersom størrelsene deres ikke er store nok.

- Det blir et slags A- og B-lag. Man blir betegnet som barn selv om man er kvinne. Menn, kvinner og barn er tre forskjellige segmenter. Jeg synes det er litt for lettvint fra leverandørene å si «ok, dere kan bare bruke barnemodeller», sier Laurendz.

- Man spiller på det norske landslaget og så skal man bruke barnemodell, det henger ikke helt på greip.

Han forteller at Torshov Sport flere ganger har etterspurt både kvinnelige modeller i butikkene, så vel som plakater og reklame der kvinnelige fotballspillere er i sentrum.

Svaret fra de store leverandørene har vært det samme.

- Det er fordi de ikke mener at det er kommersielt nok. Det er de svarene vi har fått, sier Laurendz.

VIL HA EGEN KVINNEAVDELING: Daglig leder i Torshov Sport, Terje Laurendz (til høyre), er klar på at han vil ha mer eksponering av kvinnefotball i sin butikk. Her sammen med butikksjef i Oslo, Ole Petter Bømark.

- Vurderte egen dameavdeling



I 2017 åpnet Torshov Sport det de mener er verdens største fotballbutikk, i Oslo. Men det er altså én ting Laurendz føler at hans butikk virkelig mangler.

- Da vi bygget butikken så vurderte vi en egen dameavdeling, men vi får ikke produkter. Problemet vårt, på leverandørleddet, er at de ikke har nok fokus på kvinner, sier han.

I hans butikk er det liten tilstedeværelse av kvinnelige modeller, men Laurendz vil gjerne se dette endre seg.

Torshov Sport har selv tatt initiativet til å ta bilder og promotere produkter for damer og kvinnelige profiler, noe de deler på sine kontoer i sosiale medier.

Blant profilene man finner på Torshovs Instagram-konto er Andrine Hegerberg, som viser frem en Adidas-modell.

- De klærne Andrine har på seg på bildet er barneklær. Heldigvis for henne så er hun en av de heldige som bruker størrelse 39 i sko, så hun fikk med seg en av toppmodellene, sier Ole Petter Bømark, butikksjef for Torshov Sport i Oslo, til Nettavisen.

De bildene finner man dog ikke i Adidas-seksjonen i butikken.

- Det er begrensninger for hva vi kan bruke. Det du ser i butikken er ting vi har fått tilsendt fra de forskjellige leverandørene, og det de ønsker at vi bruker, sier Bømark.

En enkel forklaring



Til Nettavisen forteller Anders Kjellen, XXL-direktør i Norge, at de lenge har vært forkjempere for kvinnenes plass i sportskolleksjonene.

- Vi har gjennom flere år jobbet for å øke kvinnesatsingen i idrett generelt, og spesielt innen fotball. Det har vært et tydelig internt mål i XXL. Hvis du ser i vår fotballguide fra tidligere i år, så er det bilder av damer på forsiden, sier Kjellen.

- Vi bruker mest mulig bilder av damer, og det vi får tak i av merkevareleverandørene.

ØNSKER MER EKSPONERING: Anders Kjellen i XXL håper på å kunne tilby større utvalg til kvinnelige fotballspillere.

Da Nettavisen tok en uhøytidelig sjekk på hjemmesidene til XXL i Norge fant vi 51 ulike skotyper under kategorien «voksen» i seksjonen for fotballsko. Av disse var kun tre av skoene tilgjengelige ned i størrelser under 38,5.

I seksjonen markert «dame» under fotballsko, fant vi kun ett tilgjengelig par. Til sammenligning var det kun to par i seksjonen for «herrer», mens samtlige sko i «voksen»-seksjonen da var tilgjengelig i størrelse 39 og over.

Det har Kjellen en enkel forklaring på:

- Vi kjøper alt som er tilgjengelig for oss på markedet av damemodeller. Per dags dato er det kun tre modeller av et visst toppnivå. Det er det vi får tak i. Hadde vi funnet flere, så hadde vi hatt større utvalg, sier Kjellen.

Høna eller egget



XXL-direktøren mener det er et dilemma for leverandørene, som han helst ser at de får løst snarest.

- Dette er høna eller egget. Produsentene tør ikke produsere fordi de ikke selger noe, og de selger ikke noe fordi de ikke produserer noe. Derfor håper vi at flere enn XXL kan se potensialet og viktigheten av å utvikle toppmodeller også for damer, sier Kjellen.

På G-Sports hjemmesider reklamerte de for 65 ulike fotballsko for kvinner da Nettavisen tok en titt. Av disse var det kun åtte par som tilbød størrelse ned til 36,5 eller 37,5.

Ett av disse parene i dameseksjonen på G-Sports sider står oppført i juniorstørrelser. G-Sport hadde de samme 65 skoene i herreseksjonen. Her fant vi de aller fleste sko i størrelse 39 og opp.

G-Sport har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelser.

GRIEZMANN: I Puma-avdelingen hos Torshov Sport finner man plakater av Antoine Griezmenn, fremfor Ada Hegerberg.

- Det man skal være klar over er at Norge er et foregangsland for kvinnefotballen. Ser du i en del andre land så er nok ikke andelen så stor, og Norge er et veldig perifert land for de største leverandørene. Utviklingen skjer ikke i Norge for Nike og Adidas, sier Torshov Sports-sjefen Laurendz.

Endring hos Puma?



Det kan uansett se ut til at Puma ønsker å komme med en endring. De jobber nemlig sammen med XXL, og har fått beskjed fra sportsgiganten i Norge om at de helst vil reklamere med en av Pumas største stjerner: Ada Hegerberg.

- Vi har sagt til Puma at vi ikke ønsker å bruke bilder av mannlige spillere de har i stallen, men av Ada Hegerberg, da hun er verdens beste kvinnelige fotballspiller og kommer fra Norge, sier Kjellen.

XXL-sjefen forteller at Hegerberg skulle vært med på en reklamekampanje for butikken i forbindelse med en av Pumas nye modeller. Dette ble utsatt da Lyon-spilleren ble skadet.

Kjellen sier at de fortsatt er i diskusjoner om å få i stand en reklamekampanje med 22-åringen etter sommerens VM.

- Puma utvikler en egen linje til damer og denne ser det ut som vi får landet til andre kvartal av 2019. Denne har vi tatt såpass stor risiko på at det kan bli produsert nok uten at andre kjeder i Europa kaster seg på. Serien inneholder trøyer, jakker, topper og shortser for damer og jenter, sier Kjellen til Nettavisen.

Om det kommer fotballsko spesifisert til kvinner som del av denne kolleksjonen vil ikke Kjellen si for sikkert.

- Sko kommer kanskje i neste rekke, men da må flere stille seg bak - og Puma må være villige til å satse videre.

SPONSOR: Puma sponser Ada Hegerberg, og jobber med XXL om en kolleksjon for kvinner som kommer i 2019.

- Pusher på



Til Nettavisen fortalte Bømark i Torshov Sport tidligere at de har diskutert problemstillingen med Vålerenga-keeper Pettersen, og at de stiller seg bak hennes ønske.

- Vi pusher på og sier til leverandørene at vi ikke helt vet hvor de er hen. Det er et marked der som ingen tar tak i. De må litt opp i ringa nå og begynne å se litt helhetlig, og ikke bare være kommersielle hele tiden, sier Bømark.

Det samme gjør altså Kjellen for XXL.

- Vi snakker med leverandørene hvert år. Tilbakemeldingen vi får fra dem er at de mener de har prøvd. At markedet er for lite, og derfor blir det ikke produsert. Vi er uenige og mener markedet er der, og vi prøver å bygge det enda mer opp.

Nettavisen har for øvrig vært i kontakt med Adidas, men har fått beskjed om at Sandra Essesjø, sjef for PR-avdelingen i Norden, er på ferie. Nike har ikke besvart Nettavisens henvendelser.



