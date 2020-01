Ser ingen grunn til å bremse Østberg

Alt tyder på at Ingvild Flugstad Østberg (29) fullfører årets Tour de Ski.

Østberg har vist styrke etter at hun kom tilbake fra startnekten etter stryk på helsetesten i midten av november, og 2.-plass bare 0,7 sekunder bak vinneren Therese Johaug under tirsdagens 3. etappe av Tour de Ski var bedre enn det de fleste hadde regnet med.

Kanskje med unntak av enkelte lagvenninner og landslagsledelsen.

– Hun har vært nær Therese på enkeltøkter i høst, og da er det ikke overraskende at hun er nær henne i enkeltrenn heller. Det er slik det skal være, og det er veldig gledelig se at hun er kommet tilbake på den måten hun har gjort. Ingvild har gått veldig bra på begge distanserennene til nå, sa landslagstrener Geir Endre Rogn.

Det ble sagt før touren at det skulle vurderes underveis hvor lenge Østberg skulle være med i touren.

– Foreløpig kan det se greit ut at hun går en hel tour, men det må vi se på underveis. Går hun hele touren så trenger hun en periode med ro i etterkant. Slik det ser ut er det ingen grunn til å hoppe av til jaktstarten i hvert fall. Det ser veldig bra ut det. Men det er klart: Hun går ikke i Dresden etter touren.

Boost

– Kan Ingvild ha fått en boost av å kutte ned på treningen med opp til 30 prosent?

– Det å ta ned treningen kan slå denne veien. Det er et velkjent knep for å finne formen det, sa Rogn.

Rogn mener at Østberg er i nærheten av toppform. Det sier seg i grunnen selv også. Når man nesten slår Therese Johaug er man selvsagt i form.

Østberg mener hun er i bedre form enn hun hadde trodd på forhånd.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle føles så bra. Jeg har ikke følt meg i så bra form, og jeg er overrasket over at det går såpass fort. Når jeg er på dette nivået, kan jeg ikke si annet enn at formen er bedre enn det jeg trodde, sa Østberg etter løpet nyttårsaften.

Vurderer

Østberg kan ikke love at hun fullfører årets Tour de Ski. Hun er på 4.-plass sammenlagt med 23 sekunder opp til Therese Johaug etter tre etapper.

– Jeg har det kjedelige svaret at jeg tar det dag for dag og renn for renn. Jeg har vært forberedt på at jeg kanskje må reise hjem før det er ferdig. Men kroppen føles bra, og jeg starter det nye året med et nytt skirenn i Toblach. Så tar vi det løpet og ser hvordan det føles etterpå, sa Østberg.

Østberg spår en brutal jaktstart. Det blir også hennes første klassiskrenn denne sesongen.

