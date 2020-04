Ser mot mesterligakampen som mulig smitteårsak i Liverpool

Det bør undersøkes om mesterligakampen mellom Liverpool og Atlético Madrid kan forklare det kraftige koronautbruddet i Liverpool, mener ekspert.

Den spektakulære åttedelsfinalen på Anfield 11, mars, med 52.000 mennesker på tribunen, endte med at det spanske laget tok seg til kvartfinalen.

I ettertid har kampen blitt trukket fram som den siste store fotballkampen som ble spilt i Storbritannia før koronaepidemien gjorde slutt på all idrett og siden mer eller mindre stengte ned samfunnet.

Liverpools manager Jürgen Klopp har siden uttalt at det var en «kriminell handling» å la kampen bli spilt. Også Liverpools helsedirektør Mathew Ashton har sagt at kampen skulle vært avlyst, mens Madrids ordfører Jose Luis Martinez-Almeida mener det var galt å sette 3000 Atletico-fans på flyet til Liverpool.

Selv om det ikke er etablert noen direkte sammenheng mellom kampen og koronautbruddet i Liverpool, der det nå er bekreftet nærmere 250 dødsfall som følge av covid-19, ønsker eksperter å se nærmere på en mulig årsakssammenheng.

Nest flest i Europa

Mandag uttalte en sentral helserådsgiver nær den britiske regjeringen at det er en «interessant hypotese» å knytte det kraftige koronautbruddet i Liverpool til den aktuelle kampen 11. mars.

– Det blir interessant når vi har gjort nærmere undersøkelser å se hvilken sammenheng det er mellom viruset som har sirkulert i Liverpool og utbruddet i Spania, sa Angela McLean til Liverpool Echo.

Da kampen ble spilt i Liverpool var store deler av det spanske samfunnet allerede stengt, med stengte skoler og avlyste idrettsarrangementer.

Utbruddet i Storbritannia har siden blitt blant de verste i Europa, med 124.000 tilfeller og 16.500 døde. Men den britiske regjeringen vil ikke innrømme at den var for sen med tiltakene for å hindre spredning.

Spania har nest flest dødsfall i Europa som følge av covid-19, med nærmere 21.000. Bare Italia har flere.

