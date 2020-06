Serbia-kampen berammet: Spilles 8. oktober – mulig «finale» 12. november

Norge møter Serbia 8. oktober i omspillet om plass i neste års EM-sluttspill i fotball. Kampen blir trolig spilt i Oslo som planlagt.

Oppgjøret skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men viruspandemien stoppet den og det aller meste annet innen idretten. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde onsdag første del av sitt styremøte der de neste månedenes aktivitet ble spikret.

Går alt som planlagt, vil kampen bli spilt i Oslo. Uefas assisterende generalsekretær, Giorgio Marchetti, sa ingenting under onsdagens pressekonferanse om at kamper i EM-omspillet kan bli flyttet til andre steder.

– Vi har ikke vurdert om omspillet kan gjøres gjennom en miniturnering med fire lag dersom situasjonen krever det. Vi ser for oss at de datoene vi har lagt opp til nå, vil være tilstrekkelig, sa Marchetti på spørsmål fra NTB.

Norge hadde flaks i trekningen og fikk fordel av hjemmebane. Det vil landslaget også ha i en eventuell «finalekamp» mot enten Skottland eller Israel etter Serbia-duellen.

En slik finalekamp skal spilles 12. november. Sluttvinneren av disse fire nasjonene er klar for EM.

Dermed ble det som Norges landslagssjef Lars Lagerbäck spådde overfor NTB for noen dager siden.

Lenge ute

A-landslaget har ikke vært med i et mesterskap siden EM i 2000. Da var ikke en spiller som Erling Braut Haaland en gang født.

Pandemisituasjonen gjør at Uefa må holde åpent for at det kan bli andre løsninger rundt kampene. Dette skyldes reiserestriksjoner og smittefare.

Kamper foran et utsolgt Ullevaal stadion, vil trolig være en stor fordel for Norge. Det er per nå helt uklart om, og kanskje hvor mange, tilskuere slippes inn.

Når det gjelder EM-sluttspillet neste sommer, som skal spilles fra 11. juni til 11. juli, er alle de opprinnelige vertsbyene bekreftet som klare for å arrangere. Dermed ble også det opprinnelige kampoppsettet vedtatt onsdag.

Det betyr ay Norge spiller to kamper i Glasgow (Tsjekkia og Kroatia) og en i London (England) om laget kvalifiserer seg.

(©NTB)