Serbia med nytt smittetilfelle i EM

Håndball-EM har fått en ny positiv koronatest. Nok en serbisk spiller har fått påvist smitte.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) bekrefter saken på sine nettsider. Tilfellet er det andre i Serbia-troppen.

Spilleren det gjelder og vedkommendes romkamerat er satt i isolasjon. Det serbiske laget blir testet på nytt lørdag.

Da det første tilfellet hos Serbia ble påvist, ble fredagens EM-oppgjør mot Nederland utsatt med én dag.

EHF er redd at smitteutbrudd kan skape trøbbel for gjennomføringen av kampene og at det vil gi arrangementsmessige utfordringer.

Utsettelsen av Serbia – Nederland gjør at disse lagene vil spille kamp både lørdag og søndag. Det er en belastning verken spillere eller ledere setter pris på.

(©NTB)

