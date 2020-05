Serbia tillater tilskuere på fotballkamper fra 1. juni

Serbiske myndigheter åpner for at fotballkamper og annen utendørs idrett fra 1. juni kan bedrives med tilskuere til stede.

Betingelsen er at sosial distanse praktiseres. Det skal garanteres at en meters avstand mellom tilskuere kan opprettholdes, opplyste myndighetenes krisekomité for viruspandemien. Det betyr at det blir begrensninger på antall solgte billetter.

All idrett i Serbia ble stoppet i mars, og landet har hatt svært strenge tiltak i kampen mot spredning av koronaviruset. Nå lettes tiltakene betydelig.

Det var allerede fattet vedtak om at fotballen kan rulle igjen til helgen, men de første kampene vil bli spilt uten tilskuere.

(©NTB)