Serbisk koronaforvirring før skjebnekampen mot Norge

Nikola Maksimovic (28) og hans Napoli møtte ikke opp til kamp mot Juventus søndag. Nå får han ikke slutte seg til landslaget før EM-playoffen mot Norge.

OSLO/ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Midtstopperen er høyaktuell for en plass i startelleveren til skjebnekampen mot Norge, men nå spøker det for Serie A-veteranen.

Etter to positive koronatester i Napoli-laget, har de blåkledde fra den italienske pizzabyen nå valgt å følge lokale helsemyndigheters råd.

Det innebærer at de ikke reiste til Torino søndag, og heller er i karantene.

Klubbavgjørelsen gjør at det også er usikkert om Maksimovic er med resten av Serbia-troppen som setter kursen mot Norge denne uken.

- Ifølge dem selv har de valgt å følge lokale myndigheters råd, selv om de ikke er de samme som protokollen de skal følge i Serie A, forklarer Serie A-ekspert Even Braastad etter søndagens bisarre scener i Torino.

STOPPER: Maksimovic er høyaktuell for en startplass mot Norge, men får ikke forlate Italia. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

Får ikke slutte seg til landslaget

Han forteller at koronaprotokollen som er utarbeidet i Serie A sier at et lag skal stille til kamp om de har 13 disponible spillere, hvorav én er keeper.

Denne protokollen har imidlertid Maksimovic' klubb valgt å hoppe bukk over, og i ytterste konsekvens kan Serbia måtte klare seg uten Napoli-stjernen om han ikke får reise til Norge med resten av landslaget.

Mandag kom også den nedslående meldingen fra Serbias landslagssjef Ljubiša Tumbaković; Maksimovic kommer seg ikke ut av Italia.

- Det serbiske fotballforbundet prøver sammen med UEFA å ordne så Nikola Maksimović kan komme. Vi gjør alt vi kan, gjennom korrespondanse via e-post, for å bringe ham hit. Napoli står på sitt, og han kommer ikke til samlingen mandag, så får vi se hva som skjer videre, sier han på pressekonferansen mandag.

Dermed kan serberne måtte klare seg uten Serie A-veteranen, som var ventet å ta én av tre plasser i trebackslinjen.

- Han er en solid stoppertype som er en duellspiller. Han var veldig god for Torino for noen sesonger siden, men så har han aldri klart å spille seg til fast plass i Napoli-laget, forteller Braastad som heller trekker fram hans landsmann og navnebror Nikola Milenković.

STORSPILT: Nikola Milenkovic trekkes fram som en viktig spiller av Even Braastad. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Trekker fram stopperkollegaen

Fiorentina-stopperen har imponert stort denne sesongen, og har tidligere utfylt trebackslinjen til Serbia sammen med Maksimovic og veteranen Aleksandar Kolarov.

- Han har vært i søkelyset til både Milan, Manchester United og flere store klubber. Senest mot Inter så man hvor bra han er. Han har et veldig, veldig høyt nivå og er trygg med ballen i beina, og god både når det går fort langs bakken og i lufta, forteller Strive-kommentatoren og legger til at 22-åringen også har langt mer kamptrening enn sin kollega.

Per Joar Hansen, assistenttrener på det norske A-landslaget, forteller til Nettavisen at de foreløpig ikke har fått vite noe om eventuell smitte i den serbiske troppen.

«Perry» har imidlertid fått med seg at midtstopper Maksimovic, i likhet med resten av Napoli-laget, ikke var å se i aksjon mot Juventus søndag kveld på grunn av koronasmitte i troppen til Serie A-laget.

- Kampen mellom Juventus og Napoli ble utsatt på grunn av det her. Det er noe vi ikke kan styre. Vi får ikke gjort noe med ham om han er smittet eller ikke. Vi må konsentrere oss om oss selv og gjøre det vi skal gjøre, sier han til Nettavisen.

Landslagsassistenten mener Norge er godt forberedt uansett om midtstopperen reiser til Norge eller ikke.

- Hvis han spiller så vet vi hva han kan og ikke kan. Hvis han ikke spiller, så kommer det inn en ny spiller som vi da vet vi hva kan og ikke kan, sier Hansen.