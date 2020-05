Serge Aurier anklages for å bryte med myndighetens retningslinjer for tredje gang

Tottenham-stjernen la ut bilder sammen med sin frisør, og bryter dermed med smittevernet.

Den ivorianske høyrebacken la denne uken ut bilder av seg selv sammen med sin frisør, hvilket bryter med korona-vernet som er satt opp av britiske myndigheter.

BBC skriver at myndighetene har satt opp en plan der det er ventet at frisørsalonger kan åpne fra 4. juli, og at det ikke er lovlig med besøkende i sitt eget hjem.

Til BBC hevder Tottenham at de nå ønsker å undersøke situasjonen nærmere, for å finne ut hva det egentlig er som har forekommet.

Tre ganger

Dersom det kommer frem at 27-åringen har brutt retningslinjene for sosial distansering, vil det i så fall være den tredje gangen på kort tid at han bryter med smittevernet.

Aurier har tidligere blitt filmet mens han var ute og jogget med en venn, og senere filmet han også da han var ute og jogget sammen meg lagkamerat Moussa Sissoko.

Etter at de to slettet videoen fra sosiale medier måtte de ut med en beklagelse. I beklagelsen takket de også det britiske helsevesenet for deres arbeid.

Mye tyder på at det ikke akkurat kommer til å komme noen beklagelse fra Aurier denne gangen. Ivorianeren, som var tilbake i trening med resten av laget tirsdag, var nemlig ute på sin Instagram-profil og rettet kritikk mot journalister:

KRITISK: Serge Aurier tar et oppgjør med journalistene. Foto: Faksimile (Instagram)

- Jeg har ikke korona, og det har heller ikke frisøren min så slutt å snakk i et vakuum. Kom heller med munnbind og hansker når dere skal ta bilder av oss på treningsfeltet, skriver Aurier i sin story på Instagram.

Han har også lagt ut et bilde der han enkelt og greit skriver:

IRRITERT?: Serge Aurier virker ikke å la seg affisere av kritikken Foto: Faksimile (Instagram)

- Bla bla bla.

I skrivende stund har han valgt å ikke slette bildene av seg selv og sin frisør, fra det som ser ut til å være i et privathjem.

FRISØR: Serge Aurier hadde besøk av sin frisør tidligere denne uken. Foto: Faksimile (Instagram)

Tottenham har så langt ikke lagt ut noen offisiell uttalelse rundt bildene eller meldingene til Aurier.

Stjernesmeller

Dette er ikke første gangen Tottenham-profiler er i trøbbel etter å ha brutt retningslinjene.

Selv trener José Mourinho ble sterkt kritisert da det kom frem at han hadde tatt med seg et knippe av sine spillere i en park for å drive med fysisk trening.

Det er flere av Premier Leagues fremste profiler som har blitt sterkt kritisert den siste tiden for å ikke overholde myndighetens retningslinjer under korona-pandemien som herjer på verdensbasis.

Blant dem som har vært mest i rampelyset er Manchester City-stjernen Kyle Walker, som blant arrangerte en fest med flere eskorter, og ble tatt på fersk gjerning.

Aston Villa-kaptein Jack Grealish var også på vei til en fest da han krasjet bilen sin, rett etter at myndighetene hadde kommet med sine retningslinjer. Bare timer i forkant skal han ha bedt Villa-supportere holde seg hjemme.

Kort tid etter krasjet var også Grealish ute i media og ønsket å beklage seg for sin oppførsel midt i pandemien som herjer.

Det er ikke blitt bestemt når Premier League sparkes i gang igjen, men denne uken ble det klart at flere av klubbene er tilbake igjen på feltet.

De skal testes jevnlig for korona-viruset, og det er kommet frem at Watford-spiller Adrian Mariappa har testet positivt for COVID-19. Så langt er han den eneste som har testet positivt etter at lagene har gått tilbake på treningsfeltet.