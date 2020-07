Serge Auriers lillebror skal være drept i en skyteepisode

Triste nyheter for Tottenham-profilen.

Franske Europe 1, Le Point og La Dépêche melder alle om den tragiske nyheten.

Tottenham-stjernens bror skal ha blitt skutt ned utenfor et utested i morgentimene i Toulouse natt til mandag.

Episoden skal ha skjedd rundt klokken 05.00, og Christopher Aurier (26) ble erklært død kort tid senere på et sykehus i Toulouse. Det var naboer som tilfeldigvis fant Cristopher liggende i en gate, meldes det.

TRAGISK DØDSFALL: Christopher Aurier, broren til Tottenham-back Serge Aurier, skal ha blitt drept i en skyteepisode i Frankrike. Foto: Skjermdump Twitter

Christopher Aurier spilte fotball på amatørnivå, nå senest for Toulouse Rodéo på femte nivå i Frankrike. Han skal også i likhet med sin bror ha trent for RC Lens, men slo aldri gjennom på toppnivå.

La Dépêche skriver at gjerningsmannen fortsatt er på frifot. Politiet skal ha satt inn store ressurser for å fange gjerningsmannen, og de jobber med å finne ut hva som er motivet for drapet, meldes det fra Frankrike.

Samme avis skriver at Christopher har tidligere vært fengslet i 2017 grunnet mistanke om overfall mot en prostituert.