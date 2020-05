Sergio Agüero går usikker fremtid i møte: - Det kommer antageligvis noen bud

Manchester City-stjernen åpner opp om fremtidsplanene.

Sergio Agüero tok fort Premier League med storm etter overgangen fra Atlètico Madrid i 2011.

Siden da har argentineren blant annet hjulpet Manchester City til fire ligagull, for å ikke snakke om at han har vært helt i spydspissen for maktskiftet mellom de to Manchester-klubbene det siste tiåret.

Utelukker ingenting

I et nytt intervju med spanske El Chiringuito (her gjengitt av Daily Mail), avslører superstjernen - som nærmer seg sitt siste kontraktsår - at en overgang bort fra Premier League ikke er uaktuelt.

- Det er vanskelig. Jeg tenker ikke på fremtiden akkurat nå. Jeg vet at slutten på kontrakten min nærmer seg for hver dag. Det vil antageligvis komme noen tilbud, men vi får se, sier Agüero.

Og legger til:

- Jeg utelukker ikke en retur til Spania eller å dra til et annet land. Jeg vet ikke hva jeg ønsker å gjøre. I dag er jeg komfortabel i Manchester, og jeg ønsker bare å gjøre det beste for klubben, så får vi se.

Den pågående korona-situasjonen gjør livet for fotballspillere i hele verden langt mer usikker. Det er fortsatt ikke bestemt når - eller om - Premier League returnerer denne sesongen, og situasjonen kan også påvirke spillernes kontrakter.

- Jeg har ikke tenkt på hva jeg skal gjøre etter 2021. Dessuten gjør (korona) situasjonen det mer vanskelig. Hvis neste sesong starter senere, vil den også antageligvis avsluttes senere - i august eller lignende. Mange av spillerkontraktene utløper i juni, så vi får se hvordan det løses. Hvis kontraktene forlenges, så får vi se hvordan det går, sier Agüero.

- Nå ønsker jeg bare å vinne Champions League med Manchester City. Det ville vært en fantastisk bragd for både meg og klubben.

- Flesteparten av spillerne er redde

På fredag ble det også kjent at Manchester City-stjernen mener at de fleste fotballspillerne frykter virussmitte når Premier League starter opp igjen.

- Flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie. Det sies at det er mennesker som har det (koronasykdom) uten å ha symptomer, og likevel kan smitte deg. Derfor holder jeg meg her hjemme. Kanskje har jeg sykdommen uten å vite det, sier Agüero.

- Jeg er redd, men jeg er her bare sammen med kjæresten min, og jeg kommer ikke til å være i kontakt med andre. Jeg har låst meg inne i huset, og den eneste personen jeg kan smitte, er kjæresten min, fortsetter den argentinske superstjernen.

Det har blitt rapportert at Premier League-lagene vil kunne returnere til treningsfeltet 18. mai, og at kampene skal begynne å rulle 8. juni. Disse datoene er ikke bekreftet fra offisielt hold, og det er stadig hyppig møtevirksomhet mellom Premier League-klubbene om hvordan denne sesongen skal løses.