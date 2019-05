Sergio Ramos bad om å forlate Real Madrid gratis: - Fortalte ham at det er umulig

Real Madrid-kapteinen skal ha et stort tilbud fra Kina.

Det brygger til dårlig stemning på Santiago Bernabéu mellom Madrid-president Florentino Pérez og kaptein Sergio Ramos. Sistnevnte skal nemlig ha gjort det klart at han ønsker å forlate den spanske hovedstaden.

Dert ble først meldt av TV-kanalen LaSexta at Sergio Ramos hadde bedt om å få forlate klubben gratis, før radiokanalen Cadena COPE dokumenterte at nå eksisterte en klar isfront mellom kaptein og president.

Blant annet hevdet radiokanalen å vite at Ramos hadde skrevet «jeg er sliten og jeg er lei» til presidenten i en tekstmelding for å utheve at han ikke lenger ønsket å spille for Real Madrid.

Kina

Pérez selv tok del i radioprogrammet El Transistor for kanalen Onda Cero der han ble spurt om hva som hadde skjedd etter at rapportene begynte å svirre i spansk presse natt til tirsdag.

Der bekreftet han mye av det som hadde florert i timene før radioprogrammet gikk i gang:

- Jeg har ikke vært hjemme hos Sergio, og han har ikke vært hjemme hos meg. De kom til meg på mitt kontor og sa at de hadde fått et godt tilbud fra Kina, men at reglene der borte gjorde at de ikke kunne betale overgangssum, fortalte Pérez.

Madrid-presidenten, som også røpet at det er nettopp Ramos som nå sitter på den største kontrakten hos de hvitkledde, passet på å gi sin kaptein klar beskjed.

- Jeg fortalte Ramos at det er umulig at Real Madrid lar sin kaptein gå gratis.

Sergio Ramos signerte ny avtale med Real Madrid i 2015. Den strekker seg ut 2020/2021-sesongen.









Gest for fine år

Dette er ikke første gang Sergio Ramos og Florentino Pérez har kranglet. I 2015 skal den spanske landslagskapteinen også ha gjort det klart at han ikke lenger ønsket å forsette i den spanske hovedstaden.

Den gangen var det Manchester United som ble nevnt hyppigst i forbindelse med en overgang for den nå 33 år gamle midtstopperen. Det endte med at han til slutt signerte ny kontrakt på Santiago Bernabéu.

Videre skriver Cadena COPE at dette er første gang Ramos virkelig vurderer å forlate Real Madrid, og at han forventer at klubben gir etter for hans ønske som en gest for tiden og triumfene han har vært med på i Madrid.

Mannen fra Andalucia ankom Real Madrid i 2005, og har vært med å vinne fire Champions League-trofeer, fire LaLiga-trofeer, samt to triumfer i Copa del Rey.

Som Real Madrid-spiller har Ramos også blitt en vital del av det spanske landslaget. Han har vunnet EM to ganger, samt VM-triumfen i Sør-Afrika i 2010.