Odd-backen Birk Risa skal være jaktet av tradisjonsrik italiensk klubb, ifølge lokalavis.

Det er den italienske avisen Il Secolo XIX som rapporterer om at Serie A-klubben Genoa er på jakt etter å forsterke laget med Odd-spilleren.

Avisen som holder til i den italienske havnebyen hevder å ha gode kilder på at klubben har et pågående arbeid med tanke på det kommende overgangsvinduet, og klubben har intensivert jakten på Risa de siste månedene.

- God kontakt med agenten min

På grunn av koronaviruset har speidingen naturlig nok foregått via online plattformer den siste tiden, men nå som fotballen igjen er tilbake for fullt har også interessen tatt seg opp, hevder avisen.

Også den svenske midtbanespilleren Armin Gigovic fra Helsingborg skal være jaktet av Genoa.

Nettavisen har vært i kontakt med Risa. Han ønsker ikke å kommentere spesifikt opplysningene knyttet til den italienske klubben, men synes generelt at det er hyggelig med interesse.

- Jeg har god kontakt med agenten min, Jim Solbakken, han informerer meg når det eventuelt er noe konkret. Vi har en fin dialog, men det er alltid mye rykter. Jeg har ikke hørt noe om dette selv, sier Risa til Nettavisen.

Ifølge Nettavisens opplysninger er det flere klubber fra ligaer rett under topp-fem i Europa som er svært interessert i Risa. I tillegg har Rosenborg vært nevnt som et mulig stoppested som erstatter for Birger Meling, som skal være svært nær en overgang vekk fra Lerkendal.

Nå er altså også Genoa et hett alternativ.

Birk Risa før serieåpningen mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

- Det er kult

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Odds sportslige leder Tore Andersen. Han har ikke besvart våre henvendelser.

At det nå har dukket opp et lag i en av de aller største ligaene på kontinentet tar 22-åringen som et kompliment.

- Det er kult. Så får vi se hva det betyr, avslutter Risa.

Risa kom til Odd fra tyske Köln i 2018 og har imponert for Skiens-klubben i flere sesonger. Risas kontrakt med Odd går ut i desember 2021.

Det er allerede klart at Odd mister Torgeir Børven senest 1. august. Fjorårets toppscorer har skrevet under på en avtale med Rosenborg.

Odd og Risa har fått en svak start på sesongen med to tap på de to første kampene. Onsdag tar de i mot Vålerenga til den tredje serierunden på Skagerak Arena.