Serie A-klubbene gikk inn for kampstart 13. juni

Serie A-klubbene vedtok på sin videokonferanse onsdag ligaledelsens forslag om å starte seriespillet igjen 13. juni, men idrettsministeren kan velte planen.

Vincenzo Spadafora sa tidligere onsdag i nasjonalforsamlingen at fotballen starter opp igjen bare når «alles sikkerhet er garantert». Han sa at han synes iveren etter å komme i gang er «overdreven» og insisterer på at hele laget må i to ukers isolasjon om en spiller tester positivt.

– Om serien gjenopptas, som vi alle håper, er det fordi vi har truffet de riktige tiltak og innført protokoller som gjør at det er trygt for alle å spille, sa idrettsministeren.

Lagene gjenopptok individuell trening 4. mai og skal starte med gruppetrening fra mandag 18. mai, med strenge smitteverntiltak og utstrakt testing.

Spadafora står fast på at Italia i motsetning til de fleste andre land med planlagt oppstart av fotballen vil kreve to ukers isolasjon ikke bare for dem som eventuelt tester positivt, men for alle som har vært i kontakt med vedkommende.

– Noen spurte meg hvorfor et supermarked ikke stenger dersom den som sitter i kassa tester positivt, mens hele laget må i isolasjon om en spiller blir smittet. Det er fordi man ikke kan praktisere distanse på fotballbanen. Der markerer og takler man hverandre, noe som ikke skjer i butikken, sa han.

Serie A-klubbene gir ikke opp, og de håper å fullføre sesongen med start 13. juni. Innen 2. august skal man spille de 12 siste serierundene, pluss noen hengekamper, og i tillegg semifinaler og finale i cupen.

For at planen skal gjennomføres må myndighetene gi klarsignal, og en avgjørelse ventes i neste uke.

