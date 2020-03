Serie A-stjerne hevder flere klubber skjuler positive koronatester

- Det viser mangel på respekt for de som har hatt kontakt med de som testet positivt, sier Gaston Ramirez.

Flere spillere i italiensk Serie A har testet positivt for koronaviruset denne måneden.

Hardest rammet er tilsynelatende Genova-laget Sampdoria, med seks positive prøveresultater i sin spillerstall.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Norges egen Morten Thorsby er blant de som har testet positivt. Det samme har lagkameratene Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Omar Colley, Antonio La Gumina og Fabio Depaoli.

I tillegg har Atalanta, Fiorentina, Juventus opplyst om positive koronatester.

Raser mot skjulte tester

Sampdorias midtbanespiller Gaston Ramirez mener imidlertid at flere klubber skjuler positive tester. Det liker han svært dårlig.

- Vi skjulte ingenting, mens mange andre gjorde det. Det viser mangel på respekt for de som har hatt kontakt med de som testet positivt. Å gå ut med at du har testet positivt kan være forskjellen på liv og død. Tror du virkelig at vi er det eneste Serie A-laget med seks-sju tilfeller? sier Ramirez til Secolo XIX.

Intervjuet er gjengitt av den anerkjente journalisten Gianluca Di Marzio.

TESTET POSITIVT: Morten Thorsby testet positivt for koronaviruset. Nå går lagkamerat Gaston Ramirez ut mot andre klubber, han mener skjuler tester. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos / NTB scanpix)

Uruguayaneren, med en fortid i blant andre Southampton, Hull og Middlesbrough, mener fotballen bør vise seg fra en mye mindre egoistisk side nå.

- Penger bør kun brukes på medisinsk personell, smittevernutstyr og forskning nå. Noen ganger kan det virke som om det kun er fotballen som taper penger. Hva med alle mindre bedrifter? Vi bør vise verden fra en bedre side, sier Ramirez i intervjuet.

Thorsby: - Føles som influensa

Morten Thorsby fortalte nylig i den nederlandske podkasten AF Kicken at han kun opplevde milde symptomer i sitt sykdomsforløp.

- Symptomene jeg har, er hodepine, feber og små muskelsmerter. Jeg føler meg ikke veldig dårlig, men man blir litt slapp. Når du er ung og frisk er ikke korona farlig. Det føles som en influensa, sa Thorsby.

Les også: Ajer sammenlignes med Liverpool-stjerne

Sampdoria lå på 16. plass - ett poeng over nedrykksstreken da Serie A ble stoppet 9. mars.

Frykter sesongen er over

Italias spillerforening for fotball (AIC) og Serie A-klubbene frykter at fotballsesongen kan være over. Et viktig møte ble utsatt mandag.

Partene skulle blant annet ha diskutert lønnskutt.

- Bekymringen for at seriene er ferdigspilt for sesongen eksisterer. Vi er derfor nødt til å diskutere hvordan vi skal eventuelt skal avslutte dette på formelt vis. Samtidig må vi ta i betraktning både sportslige resultater og kontrakter, sa AICs president Damiano Tommasi.

SPILLERFORENINGENS PRESIDENT: Tidligere Roma- og Italia-spiller Damiano Tommasi representerer spillerne. Foto: Simona Chioccia / Ipa (Pa Photos)

Uttalelsen til Tommasi må ses i sammenheng med uttalelsen til Italias idrettsminister Vincenco Spadafora søndag. Han sa at han vil forlenge idrettsstansen fra 3. april og ut resten av måneden.

Italia kommer antakelig til å forlenge tiltakene som ble satt i gang for å stenge samfunnet 9. mars.

Italia hadde 11.591 registrerte døde som følge av koronaviruset mandag kveld. Ingen land i verden har flere.