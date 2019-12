Serieavslutningen mellom Tromsø og Stabæk avbrutt grunnet snø

Grunnet vanskelige forhold så har dommeren valgt å stoppe oppgjøret på Alfheim i Eliteseriens siste runde.

Kampen på Alfheim ble stoppet på Alfheim etter 33 minutter da dommeren hadde bestemt seg for at snøen hadde lagt seg såpass at det var tilnærmet umulig å spille videre. Tromsø tok i mot Stabæk i den siste runden.

Flere av spillerne hadde tydelige problemer med å holde seg på beina, og etter å ha sett flere av spillerne slite med dekket sendte dommer Tore Hansen lagene inn i garderoben, slik at banemannskapet kunne måke.

- Om forbundet har rett nå, så blir det en lengre pause i de andre kampene også, slik at alle kampene starter likt til andre omgang, sa Bengt Eriksen i Eurosports Fotball Direkte-studio.

Eriksen var sterkt kritisk i store deler av den første omgangen til forholdene ute på gressteppet på Alfheim:

- Det er tilfeldighetens kamp, det er fryktelig glatt. når spillerne skal snu så må de ut i u-sving. De klarer ikke få fotfeste, sa Eriksen, mens spillere etter spiller ramlet over det det vanskelige gressteppet.

På FotballXtra-studioet ga også Jesper Mathisen NFF det glatte lag:

- Dette kan ingen være overrasket over. Vi skal avslutte serien i desember og du gir Tromsø hjemmekamp i 30.runde. Noen som har funnet opp dette må jo ha hatt promille eller et eller annet illebefinnende, sa Mathisen fra studioplass.

- De som har laget dette oppsettet. Jøss, for noen amatører. Det er nesten ikke til å tro.

Mens ekspertene i studio var kritiske, så satte banemannskapet i gang med måkingen av banen. Blant annet en traktor ble satt i sving for å prøve å få ordnet forholdene for de to lagene i Nord-Norge.

Etter nesten et kvarters opphold så kunne dommeren til slutt i gang kampen igjen. Da var det 12 minutter igjen å spille av den første omgangen mellom Tromsø og Stabæk i Eliteseriens siste runde.