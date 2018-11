Seriegull for Tarik Elyounoussi og AIK

Tarik Elyounoussi vartet opp med målgivende pasning da AIK ble svensk seriemester med 1-0 borte mot Kalmar.

Stockholm-klubben har lenge vært i førersetet i kampen om seriegull, men en trøblete sesongavslutning gjorde at spenningen levde til siste runde. Med AIK-tap og Norrköping-seier mot Häcken søndag ville pokalen endt i Norrköpping.

AIK gjorde likevel sin del av jobben med tre poeng borte mot Kalmar. Dermed er klubbens tolvte seriegull et faktum, og titteltørken siden 2009 er forbi.

Tarik Elyounoussi viste dødballskvalitetene sine da han serverte Robin Jansson som stanget inn matchvinnerscoringen like før pause. Et skår i gleden var at nordmannen måtte ut med en strekk i låret etter 65 minutter.

Kampen ble sent ferdig som følge av tribunebråk, men da den først ble ferdigspilt, kunne AIK slippe jubelen løs. De tilreisende supporterne stormet banen av glede.

Sander Svendsen, Mats Solheim og Hammarby kunne sikre bronse og europaligakvalifisering med seier mot Östersund, men klarte kun 3-3. Dermed snek Andreas Vindheim og Malmö seg forbi med 2-0 mot Elfsborg.

Dalkurd og Trelleborg rykker ned, mens Brommapojkarna skal spille nedrykkskvalifisering.

