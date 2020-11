Seriegullet på vent: Fire av fem kamper er utsatt

En avgjørelse om hvem som vinner Toppserien må vente.

Fire av de fem kampene i søndagens siste og avgjørende spillerunde i Toppserien er utsatt. Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding lørdag.

Utsettelsene skyldes at seks spillere i Arna-Bjørnar er i karantene i påvente av svar på tester for koronaviruset. Foreløpig er det ikke påvist smitte blant de nevnte spillerne.

Bare oppgjøret mellom Røa og Kolbotn blir spilt som normalt klokka 13.00 søndag.

Kampene Klepp-Rosenborg, Vålerenga-Arna-Bjørnar, Sandviken-Avaldsnes og LSK Kvinner-Lyn må spilles ved en seinere anledning.

Snudde på flyplassen



- Alle kamper av betydning for utfallet av tabellen er utsatt. Det fikk vi vite i det SAS ropte opp til boarding til Oslo. Da avbrøt vi boardingen vår og drar hjem, sier sportslig leder Tarjei Smågesjø i Rosenborg til Nidaros.

Også kampen mellom Grei og Åsane i 1. divisjon er utsatt etter påvist smitte hos en spiller fra Grei.

- Vi tar situasjonen Norge befinner seg i på største alvor og har ikke noe annet valg enn å utsette siste runde i Toppserien og kampen i 1. divisjon, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

- Liv og helse kommer først



- Liv og helse kommer alltid først. Nå er vi inne i bølge nummer to i pandemien, og måtte vente at også noen i vår liga ble rammet, til tross for at klubbene og spillerne har vært utrolig flinke, fortsetter Jørgensen.

Leder Nils Fisketjønn i NFFs konkurranseavdeling påpeker at utsettelsene i Toppserien er svært uheldig, men at henysnet til konkurransen og fair play må ivaretas.

Norges Fotballforbund melder at de kommer med ny spilledato for de fire toppseriekampene når helga er over.

Gullkampen i Toppserien har vært uvanlig jevn denne sesongen. Både tabelltoppende Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes har sjansen til å vinne seriegullet før siste kamp.

VIF og RBK har samlet 35 poeng hver på de 17 spilte rundene, mens Avaldsnes har 34 poeng.

