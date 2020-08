Serieleder LSK røk mot Avaldsnes

Nå kan både Rosenborg og Vålerenga passere de siste seks sesongenes vinner i Toppserien.

AVALDSNES - LSK KVINNER 1-0:

Ylinn Tennebø scoret kampens eneste mål da Avaldsnes slo serieleder LSK 1-0 i toppserien lørdag.

Tapet var regjerende mester LSKs første for sesongen.

Scoringen som til slutt skilte lagene kom 16 minutter ut i 2. omgang da Tennebø overlistet gjestenes keeper Ida Norstrøm.

LSK-tapet betyr at både Vålerenga og hardtsatsende Rosenborg har mulighet til å klatre til topps på tabellen i sitt innbyrdes møte søndag.

Vålerenga er i øyeblikket á poeng med LSK, mens Rosenborg følger to poeng bak. Avaldsnes er nummer fire, og har nå også bare tre poeng opp til romerikingene på toppen.

I bunnkampen mot Lyn fikk Arna-Bjørnar en etterlengtet opptur. 2-1-seieren kom i kjølvannet av fem strake tap.

Rikke Nygard og Meryll Abrahamsen scoret hver sin gang for bergensklubben, og da hjalp det ikke at Camilla Linberg reduserte for Lyn.

Seieren løftet Arna-Bjørnar opp på trygg grunn, mens Lyn har kvalifiseringsplassen.

Røa er fortsatt tabelljumbo, men tok sesongens første seier da Klepp ble slått 1-0 på bortebane lørdag. Vilde Birkeli ble matchvinner med sin scoring etter 18 minutters spill.

Med til historien hører det at Klepp kunne utliknet på straffe, men amerikanske Nikki Stanton mislyktes.

