Serieleder Molde reiste seg etter det pinlige cuptapet mot Aalesund

Det var topp mot bunn på Marienlyst i Drammen, og serielederen revansjerte seg ettertrykkelig etter den flaue cup-exiten mot Aalesund.

STRØMSGODSET-MOLDE 0-4:

Serielederen ble knust 4-0 av Aalesund tidligere i uken, og reiste til Drammen med stor motivasjon for å levere en solid prestasjon, men uten toppscorer Ohi Omoijuanfo fra start. Han var plassert på benken, fordi Erling Moe mente at spissen var sliten.

- Ohi har blitt kjørt ganske hardt som spiss og flanke. Derfor starter han på benken i dag, og vi har en Leke (James) i storform, sa Molde-treneren til Eurosport, like før kampstart.

Det skulle vise seg at Moe hadde helt rett. Leke James var virkelig i storform på en flott sommerkveld i Drammen, hvor han bidro sterkt til å ødelegge danske Henrik Pedersens debut som Strømsgodset-trener.

Hat-trick i løpet av en halvtime

Molde fikk den beste starten på kampen, da Martin Ellingsen headet inn ledermålet allerede etter ni minutter.

Frem til da hadde Strømsgodset startet friskt ved å gå rett i strupen på serielederen, men uten å skape noe nevneverdig.

Etter 1-0 scoringen startet Leke James-showet for alvor. Nigerianeren var i ordentlig lekehumør. Først økte han ledelsen til 2-0 i det 15. minutt etter et flott angrep med flere kombinasjoner, så satte han sitt andre for dagen i det 25. minutt etter en enkel avslutning alene med keeper.

Men 26-åringen var langt ifra ferdig. Tre minutter senere hadde han satt inn sitt tredje mål for dagen etter en heading fra en corner.

FIKK JULING: Strømsgodset ble knust hjemme på Marienlyst. Her setter Molde inn 4-0 scoringen. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Like før pause ropte Strømsgodset på straffe da Amahl Pellegrino fikk seg en liten dytt inne i 16-meteren, men dommeren valgte ikke å blåse. Like etterpå blåste dommeren for pause, og Strømsgodset-spillerne gikk slukøret inn i garderoben med 4-0 i sekken.

- Å spille god fotball handler også om å forsvare seg mot mål. Vi må gjøre ting vi har øvd på trening, fortalte den nybakte Strømsgodset-treneren Henrik Pedersen til Eurosport.

Hyllet Wolff Eikrem

Den store arkitekten bak Leke James sine mål var Magnus Wolff Eikrem. Eikrem sto bak alle de tre målene til James, og nigerianeren tok seg tid til å lovprise midtbanespilleren.

- Wolff Eikrem er en fantastisk spiller med herlige føtter. Vi har et godt samarbeid, sa en krystallklar James til Eurosport.

ASSIST-KONGE: Magnus Wolff Eikrem var en gigant på Marienlyst mot Strømsgodset. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Nå har 28-åringen sju målgivende på tretten kamper, og han var ikke overrasket over at James leverte varene under lørdagens kamp.

- Leke har vært veldig god på trening. Dette ser lovende ut, sa Eikrem til Eurosport.

Flere skader

Andre omgang startet på en dårlig måte for begge lag. Strømsgodsets Jonathan Parr og Moldes Martin Bjørnbak måtte begge ut med skader i løpet av de første 15 minuttene av andre omgang.

Med 4-0 til pause var også kampen punktert, og det viste seg godt ute på gressmatta etter de første 45 minuttene. Ingen av lagene skapte noe særlig, og tempoet var rimelig bedagelig.

- Det er som en sommer-treningskamp. Det er kjedelig, rett og slett, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Dagens mann, Leke James, måtte selv ut etter 81 minutter med krampe. Toppscorer Ohi Omoijuanfo kom innpå, men fikk ikke til noe særlig de siste ti minuttene. Med kveldens 4-0 seier fortsetter Molde å toppe tabellen med 28 poeng etter 13 kamper.

Les også: Sylla vil bort fra Godset: – Vi er i dialog med en klubb (Krever abonnement).

Strømsgodset derimot har virkelig begynt å kjenne på OBOS-spøkelset. Etter kampen mot Molde er fasiten svake ni poeng på 12 kamper, noe som plasserer laget nest sist på tabellen. Kun Stabæk er dårligere i skrivende stund.