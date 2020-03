Seriestart i svensk fotball utsatt til månedsskiftet mai-juni

Sveriges fotballforbund besluttet torsdag å utsette seriestart for de to øverste divisjonene for menn og kvinner til slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Beslutningen var ventet etter at klubbenes organisasjoner ba om det i et møte tidligere i uka. Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan og Elitettan starter etter den nye planen i månedsskiftet mai-juni. Før koronaviruspandemien rammet var seriestart planlagt i begynnelsen av april. Kampene vil ikke bli plassert på dag og tid riktig ennå. – Arbeidet med å utarbeide en ny terminliste for de ulike seriene er i gang, men kampprogrammet vil ikke bli offentliggjort før det nye spilleprogrammet for europacupturneringene er fastlagt, skriver SvFF i en pressemelding. Beskjed fra Uefa om dette ventes i løpet av kort tid. For kvinnene er svensk OL-deltakelse av stor betydning for Damallsvenskan, og usikkerheten omkring Tokyo-lekene gjør at man arbeider med to alternative oppsett, ett med og ett uten OL-gjennomføring. (©NTB)

