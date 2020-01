Sesongen antageligvis over for Luis Suarez

Barcelona bekrefter operasjon på superstjernen.

Dermed tyder mye på at sesongen er ferdig for Barcelona-stjernen.

Barcelona bekrefter på søndag nyhetene på sine hjemmesider.

- Fire måneder på sidelinjen

Suarez har gjennomgått en operasjon i høyre menisk. Uruguayaneren har lenge slitt med småskader, men har til tross for det levert mer enn godkjent for Barcelona.

Så langt denne sesongen står Suarez med elleve mål og åtte målgivende i La Liga, i tillegg til ytterligere tre mål i Champions League.

Til tross for at Barcelona topper La Liga sammen med Real Madrid med samme poengsum, er ikke alt fryd og gammen i den katalanske klubben.

De siste dagene har det dukket opp påstander om at trener Ernesto Valverde er ferdig i klubben, og en tidligere klubblegende skal være klar til å overta roret fra neste sesong av.

- Min drøm

Den spanske radiokanalen RAC1 var de første til å melde at Barcelona-direktørene Eric Abidal og Óscar Grau var på plass i Qatar for å diskutere en retur til Katalonia for Xavi.

Barcelonas tidligere midtbanegeneral er i dag trener for klubben Al Sadd, og har ført klubben til cupfinalen i gulfnasjonen. Mye tyder på at det fort blir hans siste kamp som trener i klubben.

For spanjolen selv bekreftet under en pressekonferanse at han har møtt Barcelonas direktører, uten å snakke om hva formålet var. Han valgte uansett å utheve at han gjerne ønsker å trene Barcelona en dag.

- Det er min drøm å trene Barcelona, men med respekt til Valverde, jeg er her for Al Sadd. Jeg har sagt i flere intervjuer og hele verden vet at jeg en dag ønsker å trene Barcelona, fortalte Xavi under pressekonferansen.

