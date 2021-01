Sesongen over for Aamodt Kilde etter korsbåndskade: - Det var som jeg fryktet

Nordmannen (28) fikk en vridning av det høyre kneet under trening i østerrikske Hinterreit lørdag. Nå har han fått svar på undersøkelsen.

Sesongen er over for den norske stjernealpinisten.

Det bekrefter han selv i en pressemelding lørdag kveld.

- Det var som jeg fryktet, men som jeg ikke håpet på. Jeg er i veldig gode hender og har mange rundt meg med god erfaring, så dette skal gå bra. Det er ekstra kjedelig når jeg er i min livs form, men jeg skal komme sterkt tilbake, sier Kilde.

- Fremre korsbåndskade

Kilde, i samarbeid med det medisinske teamet i Norges Skiforbund, avventer nå operasjon i løpet av kort tid.

- Aleksander var uheldig og fikk en vridning av høyre kneet under trening i dag. Etter nærmere undersøkelse har vi konstatert en fremre korsbåndskade, sier landslagslege for alpint i Norges Skiforbund, Marc Strauss.

Det var den østerrikske TV-kanalen ORF som først rapporterte om Kildes fall lørdag og at det var risiko for at han hadde pådratt seg en alvorlig skade.

Hardt rammet

Norges Skiforbund kunne da bekrefte til NTB at Kilde var sendt til sykehus.

- Vi kan bekrefte at Kilde har skadd seg på trening. Han er på vei til sykehuset for en undersøkelse. Vi vet mer om noen timer, sa alpinistenes sportssjef Claus Johan Ryste til NTB like før klokken 14.30 lørdag.

Kilde trente i østerrikske Hinterreit da ulykken skjedde.

Alpinlandslaget er allerede hardt rammet av skader. I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?