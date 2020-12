Sesongen over for Deilas menn – røk ut av mesterliga etter stortap

Med 0-4-tap (0-5 sammenlagt) for UANL Tigres i kvartfinalen i Concacafs mesterliga, er Ronny Deila og hans New York City ute av turneringen og ferdig for i år.

Mesterliga-utgaven til Concacaf, som er fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika, samt Karibia, ble satt på vent like etter første kamp mellom NYCFC og Tigres i mars. Drøyt ni måneder senere måtte New York City FC vinne i annen kamp for å forlenge sesongen. Men etter at André-Pierre Gignac ga mexicanske Tigres ledelsen 1-0 etter 30 minutter, så det tøft ut for Deilas mannskap og i 2. omgang ble vondt til verre. Etter mål fra Leonardo Fernández, Rafael Carioca og Javier Aquino, endte en sesong med nedturer og oppturer for Ronny Deila. Den norske treneren fikk en tøff start på trenerkarrieren i USA med flere tap i starten av sesongen, men laget hans fant etter hvert formen, vant flere kamper mot slutten av grunnspillet og kvalifiserte seg til MLS-sluttspillet. I sluttspillet ble det stopp i første runde etter et straffedrama mot Orlando City. Det er enda ikke avklart når MLS skal starte på ny sesong, men det rapporteres om at de planlegger å starte opp som vanlig i mars. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre Fotball

Mesterliga

