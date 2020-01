Sesongen over for Dominik Paris etter stygg skade

Dominik Paris jubler for 2.-plassen i utfor i Wengen sist helg. Tirsdag ødela han korsbåndet unser super-G-trening i Østerrike. Foto: Marco Tacca, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Alpinsesongen er over for fartsspesialisten Dominik Paris. Italieneren ødela korsbåndet under super-G-trening i Kirchberg tirsdag.

Den første treningsomgangen i utfor i Hahnenkammløypa i Kitzbühel ble avlyst, og dermed gjorde italienerne unna super-G-trening i Kirchberg i stedet. Der var uhellet ute for Paris, som er regjerende verdensmester i super-G. – Sesongen min er over, dessverre. Da jeg skled nedover festet innerskien seg i noe, og korsbåndet røk. Det er ikke mye mer å si. I løpet av de nærmeste dagene skal jeg sammen med det medisinske teamet bestemme hva som skjer videre, sa 30-åringen ifølge FIS' nettsted. Under røntgen- og MR-undersøkelsene i Kitzbühel ble det oppdaget et lite brudd øverst i leggbeinet i tillegg til korsbåndskaden i høyre kne. – Dette er slikt vi aldri ønsker å se, sa Italias skipresident Flavio Roda til forbundets nettsted. – Vi vil som alltid gi løperen full støtte i jobben med å komme tilbake, lovet han. Paris vant to utforrenn på hjemmebane i Bormio i romjula og var på fjerdeplass i verdenscupen totalt. I utforcupen er han på 2.-plass. Så sent som lørdag ble han nummer to i utforrennet i Wengen. (©NTB)

